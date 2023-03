Elsőként 9 órától a felnőttek Salamonné Vadász Tímea könyvtáros segítségével az Arcanum Digitális Tudománytár használatában mélyedhetnek el. A könyvtár minden kanizsai újságot elérhetővé tett a nagykar című honlapján. Hosszú ideig nem volt azonban Nagykanizsán újság. Ezt pótolta a Zalai Hírlap, most ezek a lapok is elérhetők az olvasók számára. Ezt és sok más lehetőséget ismerhetik meg önállóan, vagy éppen a könyvtáros segítségével az Arcanum adatbázisban. Ismét megtartják 9 órától a gyerekek számára az olvasást segítő AZOLOvagok csatáját, melyben megmutatják az internetes felület használatát és hitelesítik az eredményt. Majd 10 órától Kardos Ferenc vezeti a népszerű Játékos ismerkedés 64 mezőn 32 figurával elnevezésű, a sakk alapjait bemutató foglalkozást. Aki kezdő vagy alap szinten szeretne megtanulni játszani, esetleg komolyabban érdekli a sakkjáték, akár egymaga vagy éppen kisebb baráti társasággal, szeretettel várják. Ugyanebben az időben Népszerű informatika címmel Szilágyi Imre informatikus mérnökkel a számítástechnikában lehet elmélyülni. Célja, hogy a résztvevők kötetlen formában megismerkedjenek az informatikához kapcsolódó összes hasznos témával. Ezúttal sem maradhat el a gyerekek egyik kedvence, a 11 órakor kezdődő Mesés papírszínház Buzsicsné Szabó Eszter könyvtárossal. Most is lesz klasszikus és kortárs papírszínházi mese, amely révén eddig kevésbé ismert világba repülhetnek az érdeklődők. A nap zárásaként 11 órától a felnőtteket Kardos Ferenc és Tábori Zita a Tarnóczky klubban fogadja, ahol továbbra is várják a régi kanizsai képeket és dokumentumokat a látogatóktól.