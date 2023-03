A képek között voltak olyanok is, amelyeket félkész állapotban hozott el a nyílt napra alkotójuk, de akadtak olyanok is, amelyek teljes egészében helyben születtek.

– Idén már 18 éves a Mura-Art Letenyei Festők Köre, amely az egyik meghatározó csoportja városunk művészeti életének – mondta Dömők József, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója. – Ezt az alkotónapot azért szerveztük, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a képzőművészetet a város lakóihoz, azaz bárki betekinthet abba, hogy mi módon születik meg egy festmény.

Dömők József hozzátette: az alkotókör tagjai rendszeresen összejönnek, egyrészt azért, hogy egymást inspirálják, motiválják, másrészt vannak közös programjaik is. Ezek közül a legkiemelkedőbb az a nyári nemzetközi szimpózium, amelyen a vonyarvashelyi alkotócsoport tagjait, valamint szlovén és horvát képzőművész barátaikat is vendégül látják. Ilyenkor 25-30 festő és grafikus találkozik Letenyén.

– Ez a nyílt alkotónap is fontos eleme a Letenyei Festők Köre éves programtervének – folytatta Dömők József. – Legalább egy képet mindenki helyben készít el, ezt a művelődési ház kapja meg, de a festők szívesen hozzák el bemutatni további alkotásaikat is.

Ottjártunkkor Józsáné Végh Erika olajfestménye volt a legelőrehaladottabb állapotban. Alkotója elmondta: már dolgozott rajta odahaza, az arcot – amely egy elképzelt személy ábrázol – otthon már megfestette, a nyílt napon csak befejezi a képet. Szabó Katalin viszont úgy érkezett az alkotónapra, hogy még a témát is helyben választotta ki, ám teljes bizonyossággal állította, hogy a program végére ő is be tudja fejezni azt.