Útmenti keresztet szinte valamennyi településen találhatunk, általában többet is, Vaspör azonban különösen gazdag e tekintetben. Eredeti szándékunk szerint az egyik legértékesebbnek tekintett alkotást, a pusztacsatári kegytemplom felé vezető földút mentén, egy major tőszomszédságában található Fölnagy-keresztet szerettük volna bemutatni, ám az elmúlt napok időjárása miatt olyan útviszonyok alakultak ki, hogy ezt a helyszínt lehetetlen volt most felkeresni. Ezt a keresztet az I. világháborúban elesett gyermekük emlékére állíttatták a Fölnagy szülők. Szép megmunkálása és viszonylagos épsége mellett mellékalakjainak gazdagsága teszi még igazán érdekessé, ezért aztán bemutatásáról nem mondunk le, egy későbbi időpontban még visszatérünk rá.

Fotós: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

A faluban álló kőkeresztek között akad még egy olyan, amely hasonló okból készült, azt a Mozsár család állíttatta egy szintén az I. világháborúban elesett 20 éves ifjú, Mozsár Gergely emlékére. A keresztet szintén a major szomszédságában, ám közvetlenül a 7412. jelű út mentén, Vaspör és Ozmánbük között találjuk. A kereszt fő alakja, a megfeszített Jézus mellett három további mellékalak (köztük Mária) látható rajta, ezek azonban kevésbé kidolgozottak, mint a Fölnagy-kereszten ábrázolt szentek, de az is elképzelhető, hogy az elmúlt több mint száz év nyomta rá bélyegét, a kőkeresztek többsége ugyanis a gránithoz vagy márványhoz képest kevésbé ellenálló homokkőből készült, ezért a finom megmunkálás azokon idővel megkopik. A Mária-ábrázolás bevett szokás volt a kőkereszteken, további mellékalakokkal azonban nem minden esetben találkozhatunk.

Fotós: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

A kereszt alsó része is díszített, a két szélső mellékalak alatt kőbe faragott liliom látható, ami Szent József attribútuma. A mellékalakok egyike ezek alapján talán Szent József lenne, ábrázolása azonban nem a szokványos, így ez nem jelenthető ki teljes bizonyossággal. A másik alak püspöksüveget visel, illetve kezében kereszt látható. A kereszt alsó részén az Igazlátó szem is megjelenik, ami Istenre utal. A Mozsár kereszt talapzatán ma is jól olvasható felirat jelzi a családot ért tragédiát: „Mozsár Gergely 20 éves ifju hős, családunk egyetlen virága, ki 1915 április havában igaz harczaink tüzéből szállt égbe pihenni dajkáló édes anyjához Tornyos Rozáliához. A viszontlátásig! Mozsár András atyád és hű testvéreid Katalin, Rozália, Mária. 1916.”

Fotós: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

A Mozsár család tagjai közül már senki sem él Vaspörön, legalábbis így tudja Fülöp Imre Loránd, a település polgármestere. Az út menti kereszteket a helyi egyházközség gondozza, a felújításuk is nekik köszönhető.