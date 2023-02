Ütőhangszereken Pécsi Jocó fog közreműködni. Tavaszváró örömzenélésre, intim hangulatra számíthatunk, ahogy a két előadó-dalszerzőtől már megszokhattuk; személyes hangvételű dalokra blues, folk, sanzon, ballada határmezsgyéiről.

Ripoff Raskolnikov a tradicionális blues és bluesrock felől érkezik, Takáts Eszter világába pedig folk, rock, sanzon egyaránt belefér. Hogyan ismerkedtetek meg, mi a közös pontotok?

– A veszprémi utcazene fesztiválon ismerkedtünk meg, ott mindketten nyertünk, és zsűriztünk is már – mondja Takáts Eszter. – Azóta sokszor hallgattuk egymás koncertjét. Mindketten főleg gitárosok vagyunk, elsősorban a saját dalainkat játsszuk, a saját utunkat járjuk. Pestről nézve pedig a világ végén élünk, ő egy vasi tanyán, én egy zalai zsákfaluban. A blues hozzám is közel áll egyébként, sokat zenéltem például Horváth Misi herflissel, vagy Ferenczi Gyurival. És Ripoffnak is macskája van, ez szintén közös vonás. Népzenei motívumokat is mindketten használunk, és szeretünk a szövegeinkkel történeteket elmesélni.

Takáts Eszter

– Én egy pécsi Braindogs koncertre emlékszem első találkozásként, de valószínűleg Esztinek van igaza, neki jobb a memóriája – teszi hozzá Ripoff Raskolnikov. – Azóta követem többé-kevésbé távolról a munkásságát, mint rokonlelkű dalszerzőét. Zsenialis dolgokat csinál szerintem. Valaki egyszer azt mondta nekem, Takáts Eszter afféle nőnemű Kiss Tibi, amiben van némi igazság.

– Terveztek közös dalokat is?

– Még 2019-ben jutott először eszembe, hogy akár közös dalokat is írhatnánk, és közel is lakunk, úgyhogy minden adott az együtt alkotáshoz. Úgy érzem, a kettőnk világa abszolút összeegyeztethető több ponton is, és nagyon izgalmas dolgok születhetnek belőle – válaszol Eszter.

Azt mondod? Hát akkor mindenképpen meg kell próbálni! – így Ripoff.

– Hogy hatott a vidéki élet a zenei fejlődésetekre? Máshogyan írtok, mint amikor városban éltetek?

– Türelmesebb vagyok magamhoz és az inspirációimhoz, többnyire nem fejezek be azonnal egy ötletet, hanem csak fölveszek egy vázlatot, aztán másnap reggel friss fejjel kidolgozom. Séta közben, vagy a tűzrakóhely mellett ücsörögve is rengeteg ötlet jön. Itt kezdett érdekelni a videózás is, mert hatalmas őz-, meg szarvascsordák vonulnak mindenfelé, de rengeteg felvétel született madarakról és macskákról is a klipekhez. Ezek még a Mojazzter dalaihoz készültek. A Kicsi lány című dalhoz is magam készítettem a videót, természeti képekkel, macskákkal és pillangókkal, egy kőkorszaki kamerával. – halljuk Esztertől.

– Én már több, mint 20 éve vidéki remete vagyok, úgyhogy nehezemre esik az összehasonlítás. Azt aláírom, hogy egy séta segítheti a kreatív munkát. De írtam már dalt az autópályán is a kormány mögött unatkozva -tudjuk meg Ripofftól.

– Eszter, hallani olyan pletykákat, hogy mostanában billentyűzöl is…

– Igen, de egyelőre csak otthon, mert rettentő nehéz a hangszer, ha megkönnyebbülne, koncertre is vinném. Tavaly elkezdett érdekelni a többhangszeresség, ami lehetővé teszi, hogy két ember fúziója egy egész zenekari hangzást hozhasson létre. Múlt tavasszal rendeztem Szentkozmadombján a Harmónia Fesztivált, akkoriban kezdtem meditációs zenéket készíteni, ezt azóta is folytatom. Indiai védelmi-, és szeretetmantrákat is zenésítek meg. Több szólamot veszek egymásra különböző hangszínekben szintetizátorral, és énekkel. Szeretnék majd egyszer egy meditációs lemezt is készíteni. A természet hangjait is használom ehhez a hangterápiához. Vannak persze átfedések is a dalszerzés és medizene-készítés között, előfordul, hogy átkomponálok egyikből a másikba.

- Egyébként én is régóta dilettánskodom billentyűs hangszereken, csak mióta Nagy Szabolccsal játszom, rájöttem, hogy mégis jobban járunk, ha inkább ő zongorázik… Mindenesetre most szánok energiát arra is, hogy pár Takáts Eszter-dalt megtanuljak, és hatalmas örömmel várom a szombatot! – teszi hozzá Ripoff.

Mi hallhatunk majd a közös esten?

– Először Ripoff játszik majd egy blokkot, aztán átnyergelünk az én műsoromra, amibe ő is beszáll több dal erejéig. Nagyon örülök, hogy összejött ez a közös rendezvény, s nagyon várom – tájékoztat Takáts Eszter.

– Ehhez sok hozzáfűznivalóm nincs. Jó lesz! – ígéri Ripoff.