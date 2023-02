A Fiatal Drámaírók Háza kezdeményezésére indult el az Okuláré Projekt, vagyis kortárs dráma felolvasósorozata, melyen a résztvevők három rövid, egyfelvonásos drámát olvastak fel az ország és Európa több pontján. Ehhez csatlakozott a Kanizsai Fiatalok Közössége, ahol ezúttal a színjátszókat vonták be az olvasásba. Az előadásokat mindenütt egyfajta kerekasztal beszélgetés követi, amin a szövegek írói is részt vesznek, majd az este végén a közönség a kedvenc szövegét is megszavazza.