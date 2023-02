A keszthelyi Kis Szent Teréz Kármelita-bazilika február 17-én, pénteken este rendezi jótékonysági mulatságát a megújult Hotel Helikonban. A bálon a Silver Band szolgáltatja majd a talpalávalót. A bevételéből a Kis Szent Teréz plébánia ministráns közösségét támogatják.

A hévízi termelői piacon szombaton 10 órakor kezdődik az asszonyfarsang, amely egy régi néphagyomány felelevenítése. A program során a nők ingyen fogyaszthatnak, s azon férfiakra is igaz ez, akiknek jut babos fejkendő, vagy maszkot húznak erre a napra. A rendezvényen lesz fánk- és jelmezverseny is – mondta el Benkő Lajosné fő szervező, elárulva: meghívtak négy asszonycsapatot – a Tiszta Forrás Dalkör, a hímző és a jóga szakkör, valamint a Hévízi Szépkorúak Vidám Társaságának tagjait –, s megválasztják a farsangi királyt és királynőt is. A hévízi asszonyfarsang jó hangulatát a Zalaapáti Harmonika Zenekar fokozza.

Szombaton 14 órakor indul a XXII. Keszthelyi Városi Karnevál a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesületének szervezésében. A hagyományoknak megfelelően a beöltözött résztvevők a Helikon Kastélymúzeumtól vonulnak a Fő térig, ahol a fűtött sátorban meglepetés gyermekprogramok várják az érdeklődőket. A csoportok s egyéni résztvevők bemutatkozhatnak a színpadon, a legjobb, legötletesebb jelmezeket pedig díjazzák, de szokás szerint minden felvonuló kap ajándékot.

A legötletesebb jelmezeket idén is díjazzák

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Egy nappal később, február 18-án, szombaton pedig a három nyugat-balatoni üdülőfalut szolgáló gyenesdiási plébánia tart keresztény farsangi mulatságot a Kárpáti János-iskolában 16 és 22 óra között. Az ingyenes, batyus jellegű programon a kisgyermekeket „csöndszoba” várja, a nagyobbakat a Re-Folk zenekar szórakoztatja. Akinek van kedve, akár be is öltözhet filléres, ötletes jelmezekbe, s a szervező, megújult egyházközségi testület minden generáció képviselőire számít.