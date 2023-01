Múlt szombaton a vasboldogasszonyi amatőr színjátszó társulat képviselte Zalát a 2015-ben indult programon. A színjátszókör, lakhegyiekkel, gősfaiakkal, egerváriakkal kiegészülve a Fonal-kód című színdarabot adta elő, melyet Mihály Péter, a Hevesi Sándor Színház színművésze rendezett. A Sárvíz-mente Parti Arc elnevezésű 10 tagú csoporttól a Grimm fivérek „A három fonóasszony” művének átdolgozását láthatta a fővárosi közönség.

A VIII. Pajtaszínházi Szemlé szakmai támogatását a Magyar Teátrumi Társaság biztosította a színművész, rendező, drámapedagógus végzettségű mentorok személyében, akik segítették a folyamatokat a darabválasztástól a szereposztáson át egészen a mű színpadra állításáig, tájékoztatott a programról a befogadó színház, amelyben szóltak arról is, hogy "az előadásokat véleményező fiatal művésznövendékek értékelése szerint a produkciókból az alkotás öröme mellett a kultúra iránti tisztelet és a közösségi tenni akarás lelkesedése is tükröződött." A Pajtaszínház sorozat nemcsak közösségépítő, hanem kulturális missziót is teljesít, amit bizonyít, hogy a klasszikus darabok mellett saját történeteket, helyi mondákat, illetve kortárs szerzők műveit egyaránt színpadra vitték a csoportok. A szervezők a találkozó végén, a gratulációk mellett kifejezték reményüket, hogy a csoportok később is együtt maradnak, közösen új darabot keresnek.

A VIII. Pajtaszínházi Program és Szemlén a Nemzeti Művelődési Intézetnek köszönhetően Vasboldogasszonyból egy busznyi (48 fő) társaság utazhatott a Nemzeti Színházba múlt szombaton. A csoportot elkísérte Kuglics Gábor, a Nemzeti Művelődési Intézet Módszertani referense. Minden csoport méltató emléklapot vehetett át, amit Szabó Ágnes, a Magyar Teátrium Társaság alelnöke és a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa adott át. A zalai csoportnak nagy élményt jelentett, hogy Töröcsik Mari öltözőjében öltözhettek, tudtuk meg Hesselné Beátától, a zalai község önkormányzati munkatársától.