A Fesztiválakadémia Nonprofit Kft. a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával harmadik éve országszerte és határon túli mesterkurzusokat szervez, melyek keretében zeneiskolai növendékekkel és tanáraikkal találkoznak. E kurzusokon Kokas Katalin Liszt-díjas Érdemes Művész, Kelemen Barnabás Kossuth-, Liszt- és Bartók-Pásztory-díjas hegedűművész és Kokas Dóra Junior Príma-díjas gordonkaművész foglalkozik a tanár-diák párosokkal. Mint Kelemen Barnabás csütörtökön lapunknak elmondta, céljuk, hogy a pedagógusokat, diákokat segítsék, inspirálják, a tehetségeket pedig tanáraikkal együtt felkarolják. Az idei kurzusokat tavasszal regionális tehetséggondozó találkozó követi, a tehetséges diákok részt vehetnek a 2023-as budapesti nyári fesztiválon, s a legnagyobbaktól tanulhatnak a fesztivál ideje alatt zajló mesterkurzusokon. A művészek keresik a 2023 decemberében esedékes regionális Hubay Jenő Hegedűverseny leendő résztvevőit, és a 2024-es Nemzetközi Fehér Ilona Hegedűverseny szereplőit.

Kokas Katalin, Kostyál Ildikó és Boros Viola

Fotós: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

- Szeretnénk, ha minél több tehetséges fiatal juthatna el a versenyekre - tette hozzá a Kossuth-díjas karnagy, aki azt is elmondta, két év alatt minden megyében, így Zalában is jártak már, ahogy Marosvásárhelyen és Kolozsváron is, hamarosan Lendvára utaznak. - Kitűnő tanárokkal találkozunk, akiknek a munkájára érdemes figyelni.

- A kurzus három részből áll: tanításból, kerekasztal-beszélgetésből és a vendégek koncertjéből - mondta a lapunknak a zeneiskola igazgatója, Győrffyné Könczöl Tímea. - Nagy örömmel fogadtuk a kezdeményezést, mert az órákon a növendékeink sokat fejlődhetnek, motivációt kapnak, a kollégáknak pedig inspiratív konzultációra nyílik módjuk. A kerekasztal-beszélgetés szakmai kérdések megvitatásával ad új lendületet a résztvevő tanároknak. Minden ehhez hasonló megkeresést nagyon szívesen fogadunk.

Ottjártunkkor a vendégek külön-külön foglalkoztak a növendékekkel, akik bátorító szavakat hallhattak a játékukról, izgalmas fortélyokkal ismerkedhettek meg. A tízéves Földesi Zorkát, az Ady-iskola tanulóját Kelemen Barnabás dicsérte kitűnő hallásáért, s javaslatokat kapott a kényelmes, a kezét könnyeddé tevő vonó- és húrfogásról. Együtt játszották Mozart Bourreé című darabjának részletét.

A kurzus zárásaként délután a művészek Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből játszottak.