A helyi művelődési ház nagyterme zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, a helyi lakosok mellett olyanok is részt vettek a programon, akiknek családtagjaik vagy ismerőseik, barátaik révén van kötődésük a településhez. Gyergyák Zoltán kiemelte: ez a program is jól tükrözte, hogy a település lakói nagyszerű közösséget alkotnak, akik valamennyien azon dolgoznak, hogy Murarátka az új évben még élhetőbb, s összetartóbb legyen, ennek érdekében arra kérte a megjelenteket, hogy figyeljenek oda egymásra, szomszédjaikra, illetve azt kívánta mindannyiuknak, hogy az új esztendő napjait lehetőség szerint még nagyobb szeretetben, jobb egészségben, békében és biztosabb hátérrel tölthessék el.

- Ennek a nagy családnak számos közös vágya, reménye lehet. Ezek a hétköznapibb dolgoktól kezdve a legmélyebb érzésekig terjedhetnek. Vágyunk arra, hogy otthon érezzük magunkat településünkön, ahol jó megpihenni, kikapcsolódni, ahol vannak barátaink, és ahol biztonságban tudhatjuk magunkat, gyermekeinket, szüleinket és nagyszüleinket – folytatta a község önkormányzati vezetője, aki arról is megemlékezett, hogy az elmúlt esztendők során sajnos több lakója is elhunyt a közösségnek, s nemcsak az idősebb korosztályhoz tartozók, de fiatalabbak is. Róluk is megemlékeztek a jelenlévők.

Az önkormányzat által szervezett rendezvényen a Mura Térsége Tűzoltózenekar adott koncertet, a programban a tradicionális fúvószenei darabok mellett több jazz- és popzenei átdolgozás is helyet kapott.