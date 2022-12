Mindennek előzménye, hogy a gitáros két alkalommal is kiutazott az Egyesült Államokba, ahol többek között az országot nyugat-kelet irányban átszelő híres 66-os utat is végigjárta. Ott szerzett inspirációit és benyomásait nemcsak zenében adta vissza, hanem dalszövegekben is megfogalmazta.

- Ha innen nézzük, akkor a Szomorú boldogság Gida szerzői albuma – mondta a Shabby Blues Band vezetője, a szájharmonikás Kránitz Tóni. – Mi magunk is megdöbbentünk azon, hogy szövegötletei voltak, ezt az oldalát korábban nem ismertük. A Shabby Blues Band több szövegíróval dolgozott már, Gida eddig nem tartozott közéjük. Az új album 15 dalából azonban 13-hoz ő írta a szöveget, így aztán azoknak teljes egészében ő a szerzője.

A zenekarvezető hozzátette: az album legtöbb témája valami módon kapcsolódik Amerikához, maga a cím is onnan ered. A szomorú jelző magára a blues zenére utal, ami az afroamerikaiaktól ered. Az amerikai négerek sorsa tükröződik ebben a zenében. A rabszolgaság kora, az elnyomatásuk, majd a velük szemben táplált rasszizmus. Maga a blues kifejezés is keservest, szomorút is jelent. A blues egy fájdalom szülte zenei műfaj, ami paradox módon boldogságot hozott az emberek életébe. Kránitz Tóni szerint az amerikai négerek számára az jelentette a boldogságot, ha zenélhettek. A zene tartotta őket életben. A szájharmonikás szerint ezért a Szomorú boldogság tökéletes cím ahhoz a zenéhez, ami az albumon hallható.

- A lemezen szerepel olyan dal, amivel a blues műfajának nagy egyéniségei, Johnny Winter és Muddy Waters előtt rójuk le tiszteletünket, de akad olyan is, ami az indiánokról szól – magyarázta a Shabby Blues Band vezetője. – Ez utóbbi az első akusztikus dala a zenekarnak. Született dal a vírusról is, hiszen a Szomorú boldogság lemezünk a pandémiától sújtott időszakban készült. Mivel a koronavírus-járvány alatt megszűnt minden zenélési-fellépési lehetőség, ezért a hétvégéinket a próbateremben töltöttük. Eleinte azért jöttünk össze, hogy beszélgessünk, illetve örömzenéljünk, de aztán Gida kezdett előállni az ötleteivel. Minden hétvégén hozott egy zenei témát, ahhoz a szöveget, valamint egy-egy láda sört. Amíg a sör el nem fogyott, addig maradtunk. Volt, hogy csak reggel mentünk haza, addig próbáltuk a Gida által hozott dalokat. Volt neki vagy harminc, ezekből közösen választottuk ki a legjobbakat. Az új lemezre tehát csak azok kerültek fel, amelyekre valamennyien áldásunkat adtuk.

A most már 31 éves Shabby Blues Band egyedülálló zenekarnak tekinthető a megyében, nincs még egy olyan zalai formáció, amely nyolc albumot jelentetett volna meg. A zenekarvezető szerint ez többek között annak is köszönhető, hogy – bár a blues kötött alapú zenei műfaj – de folyamatosan képesek voltak a megújulásra.

- A Shabby Blues Bandnek eddig három korszaka volt, mindegyik az énekesekhez köthető – sorolta a zenész. – Az első korszakban Angyal Tibor, azaz Endzsi volt az énekesünk, aztán jött Molnár „Manó” Zsolt, jelenleg pedig két frontemberrel dolgozunk, a csapatba visszatért Endzsivel és Gál Szabolccsal, akik nemcsak szerintem a legjobb zalai énekesek, de sokan mások is így tartják. A Shabby Blues Band egy laza zenei formáció, ahol folyamatosan cserélődnek a tagok. Én vagyok az egyedüli, aki a 31 év alatt végig jelen volt a csapat életében, a többi poszton rengeteg tagcsere volt, de vendégzenészekkel is dolgoztunk. Szerintem ez a jövőben is így lesz, a Shabby Blues Band tehát kicsit olyan, mint a John Mayall & the Bluesbreakers volt. Van egy zenekarvezetője, jelesül én, akinek az a feladata, hogy összetartsa a csapatot, s szervezze a koncerteket.

Vendégzenészek a Szomorú boldogság albumon is szerepelnek, énekesként Pércsi Beáta működik közre, billentyűsként pedig az a Svertsits Tamás, aki ellátta a hangmérnöki feladatokat, illetve a keverést is ő végezte. Ők ketten a lemezbemutató koncerten is közreműködnek.

- A Szomorú boldogság album dalait december 17-én játsszuk először, a zalaegerszegi VMK Cafféban – árulta el Kránitz Tóni. – A lemezen szereplő 15 dalból tízet adunk elő, s mellette további 15 dalt az előző két albumról. Akik eljönnek, megtisztelik a zenekart, azok számára a belépő mellé ajándékba adunk egy-egy CD-t is. December 29-én pedig Nagykanizsán játszunk, a Plakátház Kultúrkocsmában. Miután az egy kis klub, ezért ott akusztikus változatban mutatjuk be az új album dalait.