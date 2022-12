Egerszegi írók a folyóiratban 8 órája

Bemutatták a Pannon Tükör új lapszámát

Az elmúlt években a zalai kulturális élet meghatározó eseményévé vált az az irodalmi-művészeti alkalom, amikor a nagykanizsai és a zalaegerszegi önkormányzat által is támogatott, Bubits Tünde főszerkesztésében megjelenő Pannon Tükör című regionális folyóirat egy-egy új lapszámát mutatják be a szerkesztők. A rendezvénynek ezúttal is a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár adott helyet, telt házat vonzva.

Arany Horváth Zsuzsa Arany Horváth Zsuzsa

Bedő Sándor alkotásaival illusztrálták a lapot: In memoriam Kisfaludi Strobl Zsigmond (2005)

„Tejhabos kávéval és Csehovval kezdeni a napot.” Az idei utolsó lapszám a megszokott módon az „Egymondatok” rovattal invitál a mondandó belsejébe, Gerencsér Anna és Csabai László naplói még az őszi hónapok magántörténéseit idézik, a kezdő mondatot a nyíregyházi, a Pannon Tükör olvasók előtt nem ismeretlen, Szindbád-rajongó Csabaitól idéztük. (Legutóbbi kötete: Sherlock Holmes Budapesten.)

„Tisztítsd meg előítéletes és erkölcsös fejed...” A Pannon Tükör szerkesztői unikális vállalása a műfordítások közreadása, amely a kortárs világirodalmi termés egy-egy szeletét mutatja be olvasóinak: ezúttal Chilébe utazhatunk, Vincente Huidobro Altazor című elbeszélő költeményének részletével, melyet Szolcsányi Ákos fordított.

A lap nemrég új hagyományt teremtett, amikor egy-egy zalai és határközeli város szerzőinek műveit gyűjti egy rovatba. Jártunk már Lendván, Keszthelyen, Nagykanizsán, a 6. lapszámmal Zalaegerszegre érkezünk, az Egerszegi sorok rovatban Nászta Katalin, Balaton László, Lackner László, Zakály Viktória, Nagy Betti, Pánczél Petra, Gyimesi Endre írásait olvasva. Nagy Betti, szerkesztőségünk volt munkatársa más minőségben is szerepel az ezévi utolsó lapszámban, tavalyi Pannon Tükör díjasként interjúvolta meg őt a főszerkesztő. Az útról mesélek, és A halálról mesélek verseit közli a lap: „A keszthelyi mólóról indult a hajó (...) és mi vízre tettük a hamvaid...”

Pánczél Petra két zalai képzőművész életmű (Bedő Sándor festő és Szabolcs Péter szobrász) felidézésével van jelen a lapban.

A szépirodalom rovat nagy neveket vonultat fel, Lackfi János, Géczi János, s az idén elhunyt Kabai Lóránt verseit közölve, az ifjabb nemzedéket pedig például Nemes Márk képviseli, aki a debüt rovatban kapott helyet.

A Pannon Tükör erősségei tartozik a helytörténeti kutatások alapján készült tanulmányok közzététele, most dr. Bilkei Irén levéltáros-történész a késő-középkori mindennapi zalai életet elénk táró írását közli a periodika. A társművészetek vizeire kalandozva a színházét Merő Béla, a filmét pedig Csekő Tibor egy-egy írása villantja fel.

