Ezúttal is egész Nyugat-Dunántúlról küldték be alkotásaikat mindazok, akik a hagyományos vagy a modern kategóriában szeretnének minősítést elérni a szebbnél szebb használati eszközeikkel, dísztárgyaikkal. A tavaszihoz képest most sokkal több volt a fiatal résztvevő, tájékoztatta lapunkat Devecz Zsuzsa, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület titkára.

Devecz Zsuzsa és Csákányi Zoltán, a Hagyomány Háza osztályvezetője a textileket szemrevételezi

– A Győri Kisalföldi Népművészek Egyesülete is elhozta Zalaegerszegre az egyik pályázati anyagát, amibe a győri Kovács Margit Művészeti Szakgimnázium tanulóit, illetve a hozzájuk tartozó fiatalokat vonták be. Ez most az első zsűrizésük, aminek nagyon örülünk, mivel ugyanúgy nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás-nevelésre, akárcsak mi itt a megyében. A tavalyi Országos Gyermek és Ifjúsági Pályázatra beküldött alkotásokat hozták el a zalaiak is, köztük Téczely Krisztián, Bécs Máté és Márfiné Kovács Lívia. Elmondhatjuk tehát, hogy az itt látható tárgyak nagy részét a 15-20 év közötti korosztály alkotta. Az idősebbek jobbára a Népi Iparművész címük és az igazolvány megújításához szükséges darabokat hozzák el, tehát látszik, hogy az ifjúság nagyon erőre kapott. Ez mérföldkő országos szinten is mindannyiunk életében, ugyanis így biztosított a tárgyalkotó népművészet továbbélése. Mára többévnyi munkánk gyümölcse érik be, nem hiába voltak a képzések, tanfolyamok, táborok.

Devecz Zsuzsa és Tóth Ildikó, a népművészet mestere a kisalföldi kékfestők munkájával

A minősítést hatan végezték, az asztalokon textilek, azaz szőttesek, hímzések, csipkealkotások, azon kívül fazekas termékek, viseletek, gyöngyfűzések, fafaragások, gyékényszövések sorakoztak. Devecz Zsuzsa hozzátette, remélhetően decemberre további népi iparművésszel bővül a zalai egyesület, ugyanis Zalai Béla fafaragó a népi hangszerek szakágban zsűriztette most négy furulyáját.