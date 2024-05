A fellépőket Velkey Péter polgármesteri kulturális főtanácsadó köszöntötte. A zalaegerszegi kórusok közül elsőként a Zrínyi Miklós Gimnázium tanulói adták elő műsorukat, ők nemrég Keszthelyen a Helikon ünnepségeken arany minősítést és különdíjat is kaptak. Őket az Ady-iskola diákjai, majd a Liszt-iskola kórusa követte. Három városból, Veszprémből, Győrből és Kaposvárról érkeztek a vendégegyüttesek. A program zárásaként valamennyi kórus tagjai együtt énekelték Bánó Tamás Barnabás Száll a felhő című művét. Vezényelt Haui Lóránt, a győri Bartók Béla Gyermekkar karnagya. Két évvel ezelőtt, és most is ők kapták a Zalaegerszegi Gyermekkórus Fesztivál nagydíját, miután a kórusok szombaton a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben versenyeztek. A zalaegerszegi Liszt-iskola kórusa arany, az Ady kórusa ezüst minősítést szerzett, ismertette Tóth László, a hangversenyterem vezetője.