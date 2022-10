Turbuly Lilla éppúgy otthon érzi magát a fővárosban (ahol már nagyjából egyetemista kora óta lakik), mint Zalában. Ez a kettős identitás örök írnivalót ad számára.

Turbuly Lilla költő, író, szinikritikus Nován született, első novellája 1979-ben jelent meg a Kincskeresőben. Az 1990-es években több novellát és tárcát publikált, részben saját nevén, részben Novai Ágnes néven (Nők Lapja, Élet és Irodalom, Magyar Nemzet, Zalai Hírlap). 2001-től jelentek meg versei, főleg a Holmiban és a Parnasszusban. Arról, ami elmúlik c. versét az MTV bemutatta a Verssor az utcazajban sorozatban. 2006-ban első helyezést ért el a Nők Lapja és a Révai Digitális Kiadó regénypályázatán, első regénye, az Eltévedt hold még ebben az évben megjelent. 2007-ben újabb regényt publikált Üveghold címmel. 2008-ban Szélrosta című verseskötetét a Parnasszus Kiadó jelentette meg, gyermekversei pedig ugyanebben az évben Titkosírás címmel az Artemisz Kiadónál láttak napvilágot. 2011-ben Kosársuli címmel ifjúsági regénye jelent meg a Móra Kiadó Pöttyös Könyvek sorozatában. Folytatása 2014-ben jelent meg, Viszlát, kosársuli! címmel. 2013-ban Aranyvackor-díjat kapott Talált szív című mesekönyvére, amit a Manó Könyvek jelentetett meg, Horváth Ildi illusztrációival. A mesekönyvből színdarab is készült, amelyet 2014-ben mutatott be a Ciróka Bábszínház Kolozsi Angéla rendezésében. 2016-ban Nekünk nyolc?! címmel mutatták be ifjúsági színdarabját a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban. További mesekönyve: Locsolókannából elefánt (Manó Könyvek, 2015) Válogatott és új versei 2018-ban jelentek meg Alkonykapcsoló címmel, Az Alaszkai-öböl című novelláskötet 2020-ban.