A könyvtárakat is nehéz helyzetbe hozta a kétéves zártságra kényszerítő járványidőszak, ahogy a más profilú kulturális intézményekben, a bibliotékákban is újra kell építeni a közönséget, ehhez számos ötletre, eredeti, rendkívüli ajánlatra van szükség ahhoz, hogy visszaszokjanak a könyvek közé az olvasók. A megyei könyvtár esetében ilyen például a Deák Terasz vagy a Tappancs Barkácsműhely, az olvasmányokat feldolgozó és kézműves foglalkozások. A megyei intézmény rendelkezik a családbarát munkahely és a kulturális színtér elismeréssel, ez is kötelezi a könyvtárosokat arra, hogy minél több, az egész családnak szóló eseménnyel gazdagítsák a kínálatukat. A közös élmény inspirálja az olvasásra a gyerekeket, amiben a könyvkötők, de még a könyvtár gazdasági részlege és titkársága is részt vesz, ekképp a munkahelyi csapatépítés is megvalósult a Deák Terasz programjai révén. Az olvasás a gyerekek számára kulcsfontosságú, hogy a tanulásban, a fantáziájuk működtetésében fejlődjenek. A könyvtár hamarosan induló őszi gyerek- és felnőttprogramjait a honlapon és a közösségi médiában is figyelemmel kísérhetik az érdeklődők.