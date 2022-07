Az udvar négyszöge szűk eget zár fölénk, a falak visszasugározzák a napközben összegyűjtött meleget, a pultnál frissítők várnak. Idén a leglengébb öltözék is elegendőnek bizonyult esténként, amikor színházi élményre vágyó jóismerősök karéjában vártuk az újdonságokat.

Az étlap Tompa Gábor válogatását dicséri, a Kvártélyház Szabadtéri Színház igazgatója évről évre igyekszik szokatlan csemegékkel szolgálni.

Cseh Tamás és Csengey Dénes archív felvételen

Június 26-án szombaton fél kilenckor egy csendes szavú fiatalember prológja vezette fel a Másnap című zenés estet. Polimer kazettákra vett dalokat hallgatott, rendezgetett, remélte, kezdeni tud velük valamit. Mármint hogy eljuttathatja a közönséghez. Elmondta Szűcs Krisztiánnak (Heaven Street Seven), Beck Zoltánnak (30Y), lennének ezek a számok. „Apám írta a szövegeket…” Csengey Balázs, azaz Csengey Dénes fia vallomása után két gitáré lett a főszerep… és a nyolcvanas évek ihlette lírai gondolatoké, amik személyes vállalásként feszegették az akkori és azutáni határokat, Cseh Tamás dallamain szállva.

Grisnik Petra Grecsó Krisztián Vera című regényét adaptálta

Forrás: Arany Gábor / Zalai Hírlap

Karcsú, kortalan. Tízéves? Húszéves? Gyerekkorából beszélő vagy visszaemlékező? Grisnik Petra színésznő bravúrosan oldja meg Grecsó Krisztián Vera című regényének színpadi adaptációját. Felnőtt is meg nem is, a monodrámába belesűríti a szöveg többi figuráját, hogy aztán egy kislány traumatikus, de ismerős gyerekkorát nyújtsa át a nézőnek. A felnőttek orrát néha bele kell verni abba, hogy egy gyerek szemével lássák az életet. A megvalósítás „tettestársa” a színésznő férje, Göttinger Pál rendező. Tanítani kéne, amit a kőszegi várszínház tavalyi felkérésére létrehoztak. És még csak hétfő volt.

Lengyel Tamás Szily László regényének szövegével bizonyította, a férfi tud pár dolgot a gyerekről

Forrás: Kvártélyház

Kedden is egy ember állt a színpadon, de egészen más hang és hangvétel szólalt meg: vicces vagy vicceskedő férfiolvasata a gyerekvárásnak, csecsemőnevelésnek MLM-előadás műfajába csomagolva. Lengyel Tamás rutinosan hozta a Kitolás című Szily László primérélményből szült regényének színpadi változatát. Derekas munka ennyit beszélni, közben alig bírunk arra gondolni, mi vajon mit szúrtunk el annak idején a saját porontyunkkal.

Takács Bence versolvasásra, versmondásra buzdított

Forrás: Arany Gábor / Zalai Hírlap

A június 29. errefelé tipikus aratásidő. Takács Bence versmondó médiaszemélyiség Baranyai Liával szövetkezve szeretne költeménykalászokat csokorba szedni, bár nem vagyunk hozzá elegen. Ők is hozzák a kedvenc magyar verseiket, adjuk hozzá mi, közönség is a miénket, szól a pohár borral, pálinkával olajozott invitáció. A laza, közvetlen biztatás a gyanús, de távoli égzengés jóvoltából váratlanul tényleg bensőségessé lesz, hiszen felköltözünk a próbaterembe. Ez határozottan jót tesz a vállalkozó kedvnek, közeli benyomásokat szerezhetünk egymás lírafronti ízléséről. Megértjük, hogy a nagy, fontos, netán fajsúlyos Kosztolányi-, Babits-költemények illő tiszteletet igényelnek azoktól is, akiknek tengernyi vers van a fejükben. Takács Bence szerint egyébként igenis menő verset tudni, idézni. Egyetértve, hazaérve még fellapozzunk néhányat, hiszen ez a célja egy jó estének.

E-Mancik Színházi Manufaktúra: Dobra Mária, Sárközi-Nagy Ilona, Szirmai Melinda, Tarr Judit. Válogatáskazijuk a bölcsitől a gimiig hasított a gyereklány énünk lelkének

Forrás: Kvártélyház

Csütörtök. Irónia, groteszk, meglepő, mulatságos, erős hatás. E-Mancik Színházi Manufaktúra előadás: Válogatáskazi – avagy szomjas fiúk tolják a kakaót. Mondom, hogy meglepő. Négy harmincas színésznő, akik korábban a Szomjas férfiak sört isznak helyettem című esttel hökkentettek: Dobra Mária, Sárközi-Nagy Ilona, Szirmai Melinda, Tarr Judit. (Zongorakíséret: Nyitrai László.) Javarészt ők maguk írják a szövegeket, mi másról, mint a női lét titkos életéről. Ezúttal nem az útkeresés, párkapcsolat, házasság, gyerekvállalás a nyomvonal, hanem időben kettőt visszalépve a lányok mint gyerekek eszmélése, a gyerekek mint kamasz lányok keresgélése. A vezérmotívum persze a szerelem, hiába a bölcsi, az óvoda, az ált. isi és a gimi a színtér. Meg anyu, apu, a tanárok, a felnőttek szövete. Aki nőként tengeti, de még nem gondolta végig magát ilyesfajta súrolófényben, tegye meg, a négy színésznő kitárulkozása bátorítólag kell hogy hasson hozzá.

Pilinszky 100, a veszprémi Petőfi Színház produkciója

Forrás: Arany Gábor / Zalai Hírlap

Klasszikushoz megilletődötten nyúlni? Talán ez volt a péntek este nagy kérdése. Pilinszky János költő 100 éve született. A veszprémi Petőfi Színház művészei, élükön Oberfrank Pál igazgatóval alámerültek a holokauszt és a transzcendencia költőjének szövegeiben, válogatásuk komor, éteri, mélynehéz, magasan ívelő lett. Pilinszky maga is jelen volt néhány bejátszás erejéig. És Törőcsik Mari, aki senkivel nem nevetett annyit, mint Jánossal. Ezt keressük a verseiben, érdemes.

A Pacalról lemaradtam, pedig Cserna-Szabó András műve Ficzere Béla révén talán az i-re tette fel a pontot. ZA-KO-t nekünk jövőre is.