A balatongyöröki intézmény a Veszprém–Balaton Európa kulturális fővárosa 2023 pályázat keretében nyert forrást arra, hogy a főszezonon kívül, tavasszal és ősszel is minőségi kulturális programokat kínáljon a település lakóinak és vendégeinek.

– Mi a képzőművészetre és a zenére építettük a pályázatunkat úgy, hogy minden korosztályt megszólíthassunk – fogalmazott lapunknak Villányi Éva, a művelődési ház vezetője. – Utóbbi terén az egészen kis gyermekeknek szóló Zengő-ölelő és az ovisokat célzó Hangszersimogató után jött a könnyen befogadható dzsesszt célzó sorozatunk. Ennek apropója és előzménye, hogy már 14. éve szervezzük a JazzFieszta koncertsorozatunkat nyaranta, s azt gondoltuk, ez nem annyira könnyű műfaj, így talán szükség lehet némi edukációra, „nevelésre”.

A szakember kiemelte: nem szárazon mutatják be a műfaj történetét, hanem az előadásokat élő zenével fűszerezik, amivel valóban közelebb vihetik az emberekhez a ­dzsesszt. Hozzátette, Varga Endre a nyári zenei estek szakmai fő szervezője, ezért rá alapozták ezt a sorozatot is. Vele ezúttal Németh Kyra lépett fel. Villányi Éva elmondta azt is, négy részből álló minisorozatot terveznek, amelynek következő része június elején lesz, a folytatás pedig szeptemberben és októberben.

Varga Endre hévízi zenetanár most a dzsessz születéséről s kiemelten a bluesról beszélt, hiszen – mint leszögezte: – a JazzFiesztán is népszerűek voltak tematikus estjeik; szereti ezt a műfajt a közönség.

– Igyekeztünk megeleveníteni a JazzFiesztát, hiszen olyan előadókat is bemutattam, akik jártak nálunk – mondta művész. – A dzsessz műfajai közül idehaza a blues számít a legpopulárisabbnak, hiszen képviselői között olyan ismert és népszerű együtteseket, művészeket találunk, mint például a Hobo Blues Band, a Takács Tamás Dirty Blues Band vagy éppen Ferenczi György. Azért is választottuk az első elő­adás témájaként a bluest, mert sokan ismerik, kedvelik, már csak azért is, mert rengeteg pop- és rockzenei műfaj ebből fejlődött ki.

A muzsikus-zenetanár hozzátette: a blues egy életérzés, amelyben az afroamerikai emberek annak idején megénekelték saját bánatukat, örömüket, élethelyzetüket, így teli van érzelemmel. Aki szereti a műfajt, „érzi is ezt a zenét, nem csak hallja”, szögezte le Varga Endre.

A sorozat következő állomása a szvingről szól majd.