A jogászvégzettségű szakember tizennégy éve dolgozik a Vöröskereszt kötelékében. Gyermekkorától kezdve szeretett olvasni, s akkoriban gyakran eltöprengett rajta, mi lenne, ha ő is írna egy könyvet…



– Sok területtel foglalkozom a munkám során, így közelebb kerülhettem az ifjúsági munkához, vagyis a Vöröskereszt eszméjének és elveinek tovább­adásához – mondta dr. Dömötör László. – A legjobb, ha fiatal- korban szólítjuk meg az embereket, hogy felnőttként véradóvá váljanak, önkéntes munkára jelentkezzenek, adományozzanak. Gyakran tartunk előadásokat tinédzsereknek, ám azok általában nem kötik le őket, s épp a lényeg sikkad el.



A szerzőnek J. K. Rowling fantasy műfajú regénysorozata, a Harry Potter adta az ötletet, hogy a szervezet szellemiségét történetbe „csomagolja”.



– A Vöröskereszt születésének története önmagában is csodálatos és megrendítő, az erről szóló írást kicsit megcsavartam s „kilőttem” a világegyetembe – tette hozzá. – Egy utazás a Holdra a XXII. században mindennapos eseménynek számít. A 17 éves Ben azonban még nem sejti, hogy élete legkülönösebb kalandja kezdődik, amikor útnak indul Szeléné holdvárosba, a Bolygóközi Vöröskereszt önkéntesképző nyári táborába. Már az utazást furcsa események kísérik végig, ám az igazi titok a holdvárosban várja a fiút, amikor egy több száz éves levél birtokába jut. Valódi lehet az irat? Kitől származik? És mit üzen a benne olvasható talányos vers? Ben belevág a rejtély felderítésébe, amiben segítségére vannak új csapattársai, Gergő és Sven, valamint vezetőjük, az elbűvölően szép Luna. A nyomozócsapat tagjai az üzenetben elrejtett útmutatások segítségével lépésről lépésre haladnak a titok megfejtésében, egyikük sem sejti, hogy ezzel életveszélyes ügybe bonyolódnak. Miközben hőseink bejárják a holdváros rejtett zugait, félelmetes kalandokba keverednek, és a rájuk leselkedő ellenfeleken kívül meg kell küzdeniük saját kétségeikkel is. Nyomozásuk során megismerkednek a Vöröskeresztet alapító Henry Dunant életével, a világméretű humanitárius mozgalom történetével, és hajmeresztő fordulatok során maguk is részesévé válnak egy eszme születésének.



A regényt az író Nádasi Krisz lektorálta, úgy segítve a munkát, mint hegymászót a biztonsági kötél. Az irányt László választotta meg, Krisz útmutatásai pedig segítették, hogy a jó úton haladjon.



Szőlősi Márta, a Vöröskereszt nagykanizsai területi szervezetének vezetője csak néhány héttel a mű elkészülte után értesült arról, hogy kollégája regényt ír.



– Amilyen hivatástudattal, odaadással végzi a munkáját szervezetünknél, egyáltalán nem meglepő a témaválasztása – folytatta. – Jó ötlet, hogy ilyenformán is megpróbáljuk a fiatalokat közelebb hozni ahhoz az eszméhez, amelyet a Magyar Vöröskereszt minden szolgáltatása és tevékenysége sugall, ugyanis egyre nehezebben szólítjuk meg az ifjúságot.



A kötet eladásából származó bevételből a Vöröskereszt tevékenységeit finanszírozzák. Az első, dedikálással egybekötött bemutatót április 22-én, pénteken 9.45-kor tartják a Halis-könyvtárban.