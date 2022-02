A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott rendezvény meghívott vendége lesz a Kossuth-díjas Kaláka zenekar vezetője, Gryllus Dániel, valamint a filmzeneszerzőként és jazz-zenészként is ismert Másik János, aki megfordult a hazai alternatív színtér olyan közismert zenekaraiban, mint a Trabant, a Balaton vagy az Európa Kiadó. A két zenész nemcsak önálló műsort ad az esten, de koncertjeik keretében Karáth Anita költővel beszélgetést is folytatnak.

A faluházban tartandó programot Káli Lajos polgármester és a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója, Mikola Mária nyitja meg. Ezt 18 órától Gryllus Dániel megzenésített versekből – többek közt Weöres Sándor, József Attila, Szabó Lőrinc és Kányádi Sándor költeményeiből – összeállított, Budapesti tücsökmuzsika című műsora követi, majd 20 órától a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével kitüntetett Másik János mutatja be Törd szét, törd szét bennem ezt a készet! című önálló előadói estjét. Mindkettejük műsorában közreműködik a településen élő énekes-dalszerző, Takáts Eszter.

A rendezvény ingyenesen látogatható, ám a szervezők kérik az érvényes járványügyi előírások betartását.