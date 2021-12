– A történet egy része, a zalai tanúkihallgatási jegyzőkönyv ismert volt, annak idején a 80-as években már készítettem ebből egy tanulmányt. Azonban a későbbi kutatások révén derült ki, hogy az országos levéltárban a kancelláriai elnöki iratok között az egész folyamat dokumentációja fellelhető, elejétől a végéig. Onnan, hogy a király elrendeli a vizsgálatot, majd le is állítja. Rekonstruálható volt a vizsgálati folyamat, kibontakozott, hogy kinek milyen szerepe volt, mit tett a jogügyészség, mit a megyegyűlés. Kiderült, hogy Csány ügyében Baranyában, Vasban és Somogyban is voltak tanúkihallgatások. Azért, mert a szóban forgó beszéd előtti napon tisztújítás zajlott, amire a más megyebeli birtokosok is hivatalosak voltak.