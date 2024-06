Második ciklusát kezdi meg a baki önkormányzat polgármestereként Farkas Tamás, aki a voksok 44,7 százalékát szerezte meg június 9-én. A nyertesnek két kihívója volt az idei helyhatósági választáson. A régi-új polgármester lapunk kérdésére válaszolva elmondta, köszönet illet mindenkit, aki élt állampolgári jogával. Bakon 1296-an szerepeltek a névjegyzékben, a részvétel 60 százaléknál is magasabb volt. Farkas Tamás az eredményt a községfejlesztés jó irányainak tudja be. A közeljövőben is az utak és a járdák felújítását, valamint a középületek energetikai korszerűsítését folytatják, önerőből és pályázati forrásokból. Miután a hat fős testület négy új taggal dolgozik tovább, Farkas Tamás reméli, tettre kész csapattal folytathatják a közép-zalai község szolgálatát. Az évi 623 millió forintos költségvetés felelős gazdálkodást követel, amely az 1600 lakosú település jó életminőségéhez járul hozzá.