Ahogy arról portálunkon már beszámoltunk, a vízelvezető árkok és zárt csatornarendszerek a nagy mennyiségben lehullott csapadékot nem tudták befogadni, emiatt hömpölygött víz az utcákon. Az áradat sarat, iszapot, hordalékot hozott magával, aminek takarítási munkálatai két napot vettek igénybe. Erről Gyarmati Antal polgármester beszélt portálunknak csütörtök délelőtt. Mint mondotta, Zalalövő a város fekvése miatt veszélyeztetett, hiszen nagyobb esőzések, intenzív záporok során a környező domboldalakról a lakott területek irányába folyik a víz.

- Most is ez történt, körülbelül fél órán át nagy intenzitással esett az eső – magyarázta Gyarmati Antal. – A víz betört az általános iskola területére, elöntötte a műfüves pályát, illetve sárfelhordást hagyott maga után az úttesteken és járdákon is. Ez utóbbit az önkormányzati dolgozók és a helyi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai már kedden megkezdték eltakarítani, majd szerdán folytatták a munkát.

A polgármester hozzátette: ezúttal jelentősebb anyagi károkat nem okozott az ár, bár arról kaptak jelzéseket a lakosságtól, hogy aknákba, pincékbe betört a víz. A sáros áradat miatt ugyanakkor a fertőtlenítést el kellett rendelniük, ez is megtörtént az elmúlt napokban. Egyedül az iskola területén található műfüves pályát zárták le átmenetileg, annak kiszáradása ugyanis valamivel hosszabb időt vesz igénybe. A város infrastruktúrájának többi eleme már használható állapotban van Gyarmati Antal elmondása szerint.