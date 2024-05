Manninger Jenő, Keszthely polgármestere előrebocsátotta, fontosnak tartották, hogy a városban ismét legyen a hétvégén is gyermekorvosi ügyelet, amely a környező települések fiataljait, családjait szolgálja.

– Küzdöttünk ezért, és sikerrel jártunk, mint ahogyan korábban újraindult a nőgyógyászati fekvőbeteg-ellátás és a szülészet is a kórházban. Utóbbihoz a kulcsot az jelentette, hogy találtunk olyan orvosokat, akik vállalták ezt a feladatot, s az egészségügyi kormányzattól is kaptunk segítséget – emlékeztetett Manninger Jenő, aki egyúttal cáfolta azokat a pletykákat, hogy az osztály működése csak a nyár közepéig biztos. Úgy fogalmazott: az intézmény általában minden évben június 30-ig köt a közreműködő doktorokkal szerződést, amit időről időre meghosszabbítanak, s most is ez a helyzet.

Dr. Boldizsár Erzsébet gyermekorvos, képviselőjelölt felelevenítette, tavaly november 1-jétől az egész országban átszervezték az orvosi ügyeleteket, ami Keszthelyt hátrányosan érintette, hiszen megszüntették a gyermekorvosok által fenntartott rendszert, s a fiatalok ellátása a kórházban működő központi ügyelet feladata lett.

– Ennek a hátránya az volt, hogy hétvégente a keszthelyi és környékbeli fiatalok nem jutottak helyben gyermek szakorvosi ellátáshoz, hanem Zalaegerszegre kellett bevinni őket – folytatta Boldizsár Erzsébet, hozzátéve: a doktoroknak is nehézkes és megterhelő volt az új rendszer, hiszen a megyeszékhelyen kellett teljesíteniük a kötelező ügyleti szolgálatot. – Ez azonban június 1-jétől megváltozik, hiszen hétvégente és ünnepeken, napi hat órában újraindul a Keszthelyi Kórházban a gyermekorvosi ügyelet.

Korábban átlagosan 15-20 ifjút láttak el egy-egy ügyeleti napon, a nyári főszezonban pedig, amikor a térségben akár 100-110 ezren tartózkodnak, ez a szám jóval nagyobb is lehetett.