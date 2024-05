Az elemzés szerint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye továbbra is extrém magas kockázatú maradt, és Pest vármegye is megőrizte nagyon magas kockázati besorolását. Heves és Veszprém besorolása két kategóriát romlott, míg Békés, Csongrád-Csanád és Zala vármegyéké javult. A Nébih mint a faanyag-kereskedelmi lánc felügyeletére kijelölt erdészeti hatóság közölte: az illegális tevékenység visszaszorításában hatékony eszköznek bizonyult, hogy az EUTR-ellenőrzések során az ismételt jogsértők egyre súlyosabb büntetést kaptak, s a jövőben is erre lehet számítani.