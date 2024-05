Baráth Adrien igazgató köszöntőjében elmondta: a 2018-19-es tanév nyújtott számukra utoljára lehetőséget erre a rendezvényre. A Covid és a rezsiköltségek miatti terembezárások, a kiszámíthatatlanság is közrejátszott abban, hogy nem is tervezhettek eddig ezzel a bemutatkozó esttel. A programot az önkormányzat mellett a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány támogatta.

A klasszikus balett osztály nyitó műsora

Fotó: ZH

- Nagy örömünkre szolgál az is, hogy újra érdeklődnek a művészeti iskola táncművészeti képzése iránt - folytatta. - Olyan közösségek alakultak ki ismét, melyek fontos összetartó kapcsot jelentenek a gyermekek életében. Többen választják hivatásuknak a táncművészetet, de sokan kapcsolódnak be az alapfokú művészeti tanulmányaik befejezése után az amatőr táncegyüttesek világába is. A fellépőket Gara Lídia balettmester, Kócza Attila és Vizeli Dezső néptánctanár készítette fel. A zenei kíséretet a Bojtár Népzenei Együttes biztosította.