Április 21-én, vasárnap 9 órától tizedik alkalommal gyűlnek össze a táncosok a Lenti Táncversenyre a Városi Művelődési Központban.

Ez évben is a Dunántúl több pontjáról érkeznek a résztvevők, akik négy kategóriában – versenytánc, művészi látványtánc, színpadi show tánc, open – lépnek majd színpadra. Összesen 16 tánccsoport küldte be nevezését 154 koreográfiával, 420 táncos részvételével. A rendezvénytéren idén is közös össztáncra várják a szervezők az érdeklődőket 13.45-kor. Az első eredményeket 14.15-kor hirdetik ki, majd folytatódik a verseny, a második rész várhatóan 20 óra körül zárul. A nap folyamán a kategóriák dobogós helyezettjei díjazásban részesülnek érem vagy kupa formájában, de lesznek különdíjak is, illetve kiosztásra kerül a X. Lenti Táncverseny bajnoka cím is. A rendezvényt ajánlják a szervezők mindazoknak, akik kedvelik a táncot és egy kellemes napot szeretnének eltölteni a tánc jegyében, a rendezvényen az elmúlt évekhez hasonlóan idén is színvonalas produkciókra számíthatnak.