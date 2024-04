Diáknapok – hatalomátvétel után diákparlament és ünnepi diákközgyűlés Zalaegerszegen

Szerdán reggel nyolc órakor Balaicz Zoltán polgármester Tasnádi Fanni diákpolgármesternek adta át jogkörét. Ezzel kezdetét vette a városi diáknapok programsorozata Zalaegerszegen. A városi diáknapok nyitóeseményének részleteiről délután sajtótájékoztatón számoltak be. Balaicz Zoltán kiemelte, a diákönkormányzat összetétele évről évre változik, de állandó abban, hogy őrzik a diákközgyűlés hagyományát. Ezen olyan előterjesztéseket tárgyalnak meg, amelyek beleilleszkednek a városfejlesztési tervekbe, és ezeket az önkormányzat is fontosnak tartja. Ez azt mutatja, hogy a fiatalok nyitottak a 21. század kihívásaira. Tasnádi Fanni diákpolgármester számolt be a közgyűlésükről. Mint elhangzott, ezen adták át az Ifjúságért díjat, amelyet idén Szuper Ildikónak, a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány ügyvivőjének ítélt a grémium. Együttműködési megállapodás is született, amelyet a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat és a lendvai székhelyű Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet kötött meg, ezzel teret adva a későbbiekben közös programok megszervezésének is.

Faültetés a Landorhegyen, öt év alatt 12 ezer csemete került a földbe

Eddig már 12 ezer fát ültettek el Zalaegerszegen az öt évvel ezelőtt útjára indított programban. Egyebek mellett ez is elhangzott abból az alkalomból, hogy Landorhegyen 17 díszcseresznye-csemetefa került a földbe, ebből nyolc a Kodály, négy a Zalagyöngye utcában. Utóbbi helyen az ültetésnél segédkeztek az ott lakók és Szilasi Gábor, a térség önkormányzati képviselője. A lakosság kezdeményezte a faültetést, amihez a Városgazdálkodási Kft. nyújtott segítséget. A cég főkertésze, Kovács Mihály, valamint ügyvezetője, Horváth István szólt arról is, hogy az önkormányzat 2019 nyarán hirdette meg az ökováros programmal összhangban a fásítást, célul tűzve ki, hogy 2024-ig 5 ezer csemetét ültessenek el. Ezt rövid időn belül sikerült teljesíteni a nagy számú támogatónak – magánszemélyeknek, vállalkozásoknak. A faültetések ősszel folytatódnak, elöregedett fákat cserélnek le, valamint a csüngő ágú ostorfák helyére kerülnek díszcseresznyék. Mindez további száz újonnan ültetendő fát jelent.

Országos színházi roadshow Nagykanizsán

A Déryné Program indította el a KultUp “Belenősz a kultúrába!” elnevezésű, középiskolásoknak szóló programot. Az iskolákat megmozgató eseményt a közelmúltban Nagykanizsán a Batthyány-gimnáziumban szervezték meg. A program Tulok Józsefen, a gimnázium biológia-testnevelés szakos tanárán keresztül jutott el az oktatási intézménybe. Elmondta: a zalamerenyei származású Sütő András színész egykor a tanítványa volt a Batthyány-gimnáziumban. A jó kapcsolat megmaradt köztük, több előadását megnézték a jelenlegi diákokkal a fővárosban. Ekkor jutott tudomásukra, hogy létezik a "KultUp", egy országos színházi roadshow, amely egy tematikus nap keretében bemutatkozhat a gimnáziumban. Sütő András is bekapcsolódott az eseménysorba és elhozta a Szabad ötletek jegyzéke című darabját, melyben József Attila verseit is előadta.

Ismét sikeres volt a középiskolai történelmi diákkonferencia Keszthelyen

A hetedik vármegyei középiskolai történelmi diákkonferenciának adott otthont Keszthelyen a ZSZC Közgazdasági Technikuma. Itt zalaegerszegi, nagykanizsai és keszthelyi fiatalok számoltak be kutatási eredményeikről. E sorozatot – mint ahogyan a természettudományi konferenciákat is – a megyeszékhelyi Ady-iskola Izsák Imre Alapítványa szervezi. Csótár András, a város emberi erőforrások bizottságának elnöke kiemelte, anyagilag is támogatják a szervező alapítványt, amely fontos, hiánypótló munkát végez. Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója úgy fogalmazott, az itt szerzett tudást a résztvevők később kamatoztatni tudják. Szerinte e konferenciák tapasztalata az, hogy vármegyeszerte vannak tehetséges fiatalok, akiket az Izsák Imre Alapítvány – az iskolák közreműködésével –felkarol. Páhi Sándorné Szalai Éva, a házigazda Közgáz direktora felidézte, a konferenciákat szervező közösséggel 2017 óta ápolnak szoros szakmai kapcsolatot, hiszen számukra is fontos a tehetséggondozás, a továbbtanulás elősegítése.