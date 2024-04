Pölöskei Gáborné a részletekről kifejtette, hogy az OECD 32 országot összehasonlító felmérésében Magyarország a hatodik helyen áll, többek között Ausztria, Szlovénia és Németország van előtte. A 25-30 éves korosztályban szakképesítéssel rendelkező fiatalok esetében Magyarország a harmadik helyen áll, csak Norvégia és Izland előzi meg. A helyettes államtitkár szólt arról, hogy átrendeződés tapasztalható a szakképzésben, miután egyre több érettségizett fiatal felnőtt kezd el szakmát tanulni. Az új szakképzési rendszer eredményei között említette meg, hogy a technikum egyre divatosabb, és a képzés színvonalában majdnem egy szinten van a gimnáziummal. A technikumi képzésekkel piacképes szakmákat adnak a diákok és a fiatalok kezébe. Ők olyan fizetést kapnak, amelyre nyugodtan lehet családot alapítani, húzta alá a helyettes államtitkár.

Pölöskei Gáborné az új szakképzési rendszerről tartott előadást a zalaegerszegi rendezvényen

A zalaegerszegi technikumokban nagyon színvonalas képzés zajlik, az intézmények nemcsak biztosítják a szakember-utánpótlást, de jelentős hazai és nemzetközi versenyeredményeket is fel tudnak mutatni, hangsúlyozta Balaicz Zoltán. Zalaegerszeg polgármestere kitért arra, hogy az önkormányzat nem fenntartó, de szívén viseli az intézmények sorsát, és fejlesztésekkel segíti működésüket. A Széchenyi és a Deák technikumok felújítása már elkészült. A Csány-technikum lesz a következő, s majd a Ganz és a Báthory technikumok korszerűsítésére kerülhet sor.

Vigh László országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a kormány 2010-ben a foglalkoztatás növelését határozta el. Az intézkedéseknek köszönhetően ma Magyarországon az akkori 3,7 millió helyett 4,5 millióan dolgoznak. Cél volt az is, hogy a munkaerőpiacot szakképzett munkaerővel lássák el. A szakképzés átalakításával ezen a területen is jelentős előrelépés történt. De nem minden várható el az államtól, ezért a vállalkozások is költenek dolgozóik képzésére.

A rendezvény célja az volt, hogy a szakképzés, a felsőoktatás és a piac szereplői beszéljék át az együttműködés lehetőségeit a szakképzés fejlesztése érdekében, mondta érdeklődésünkre a Vizlendvai László, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum főigazgatója.