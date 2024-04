Balogh László polgármester ahogy értesült a kialakult helyzetről azonnal cselekedett. A közlekedési balesetben totálkáros autó helyett a központ hirtelen nem tudott egy másik autót hadrendbe állítani, pedig a feladataik ellátásához erre feltétlenül szükségük volt.

Istiván Tamás, Balogh László és Mészáros Adrienn a felajánlott autóról beszélgettek

Fotó: ZH

- Eszembe jutott az, hogy Nagykanizsán vannak jó akaratú emberek, cégvezetők, akik hasonló helyzetben máskor is a jó ügyek mellé álltak - mondta Balogh László. - A pandémia idején például számíthattunk az Istiván Autó Kft. ügyvezető igazgatója, Istiván Tamás segítségére is. Felvázoltam neki a helyzetet, erre azonnal igent mondott és kijelölte azt a Škoda Karoq SUV típusú személygépkocsit, amit a központ egy ideig biztosan használhat. Bár közvetítői szerepet töltöttem be, viszont szívmelengető érzés, hogy ilyen szorult helyzetben Nagykanizsán is számíthatunk az embertársainkra, a bajban összefognak.

A polgármesternél jobban csak Mészáros Adrienn, a Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatója örült a kivételes felajánlásnak. Elmondta: az autóval közlekedő kollégájuk balesetet szenvedett, ám szerencsére nem sérült meg. Viszont a kárszakértő szerint az autó totálkáros lett. Egyetlen jármű maradt, amivel lehetetlen lett volna eljutni a területünkön nehéz helyzetben élőkhöz.

- Viszont ezzel a nagylelkű, önzetlen felajánlással most minden egyelőre visszazökkenhet a régi kerékvágásba - mondta a központ vezetője. - Sok olyan helyszínre kell autóval járni, ami más módon nem közelíthető meg. Hegyi és külterületeken nehéz körülmények között élő családokkal tartjuk az állandó kapcsolatot. Ezen túl szakmai programokra, továbbképzésekre is járnak a kollégák. Ezentúl felgyorsulnak a folyamatok, sokat könnyít a helyzetünkön a gépjármű. Egyelőre a jövő zenéje, hogy miként lehet saját járművünk, ám a helyzet megoldásáig nálunk maradhat az autó.