A motorok dübörgése már messziről hallatszott, Aliz a falu végén nagy izgalommal várta a menet megérkezését. Ott áttették egy oldalkocsiba, így a falu közepén található aszfaltos kézilabdapályáig együtt tették meg az utat.

- Nagyon menő volt, olyan élmény, amire mindig vágytam – mondta a lány a megérkezésüket követően. – Nagyon jól éreztem magam, és köszönöm, hogy részese lehettem a felvonulásnak.

Elek Aliz oldalkocsiban érkezett meg a kézilabdapályára

Fotó: Gyuricza Ferenc

Elek Alizról a nagyszülei gondoskodnak, miután a szülők lemondtak a beteg lányról. A hazai motoros társadalom egyik zalai csoportja, a Road Wanderers Túra Chopper Motoros Club Egyesület állt melléjük, minden évben próbálnak segítséget nyújtani számukra. Molnár Edvin elnök elmondta, többször meglátogatták, ajándékot és adományt vittek nekik, de Aliz és nagyszülei két alkalommal a Road Wanderers éves találkozóján is részt vett már.

A felvonuláson 59 motorral közel száz fő vett részt

Fotó: Gyuricza Ferenc

A zalai és somogyi motoros társadalom is segíti Aliz családját

- Ezúttal a Zalában és Somogyban működő hátfelvarrós motoros csapatok tagjai között hirdettünk gyűjtést, amellyel Aliz családjának boldogulásához szeretnénk hozzájárulni – mondta Molnár Edvin. – Ez a tíz csapat nagyon összetart, egymással koordinálva tartjuk meg a rendezvényeinket, amelyeken kölcsönösen részt is veszünk, valamint az ilyen akciókban is igyekszünk egymást segíteni. Nemcsak a támogatás fontos, hanem az is, hogy Aliznak olyan élményt tudtunk nyújtani, ami, reméljük, sokáig emlékezetes marad a számára.