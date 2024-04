Az elmúlt esztendő végén lemondott a lassan 30 éves múltra visszatekintő Zalaapáti Községért Közalapítvány elnöke, titkára és több kurátora, így tisztújításra volt szükség ahhoz, hogy a képviselő-testület által létrehozott szervezet ne szűnjön meg.

– Az elnök és a titkár lemondásával megüresedtek a kuratóriumi helyek, s megnyilatkoztatva a régi tagokat, jó páran közülük nem vállalták a folytatást. Már csak ezért is szükség volt a fiatalításra – bocsátotta előre Vincze Tibor polgármester.

A közalapítvány az elmúlt három évtizedben például települési bálokat szervezett és támogatta a faluban működő civil közösségeket, intézményeket. E szervezet segítette Zalaapáti mesekönyvének megjelenését is.

– Emellett a közelmúltban a Zalaapáti amatőr festője által adományozott csodálatos festmény keretét is a közalapítvány finanszírozta. Ezen értékek, feladatok miatt is azt szeretnénk, ha nem szűnne meg a közalapítvány – mondta Vincze Tibor, emlékeztetve: már csak azért is, mert a törvényi változás miatt a helyhatóságok új, hasonló testületeket már nem hozhatnak létre.

A községben most egy fiatal kurátori közösség vállalta a feladatot, amely nagy lendülettel vetette magát a munkába. Elnöknek Réti Petrát választották meg, a titkár pedig Tóth-Szalai Judit, az általános iskola igazgatója lett. A megújult közösség megmentette a közalapítványt, a képviselő-testület pedig mindezt a tavasz kezdetén jóváhagyta.

A munka – a hivatalos bejegyzés után – most indult, a Zalaapáti Községért Közalapítvány pedig továbbra is a falu javára tevékenykedik, szögezte le Vincze Tibor.