A nagykanizsai alkotó elmondta, hogy gyerekkorában ismerkedett meg a festészettel, az általános iskolában jó alapokat kapott, s bár műszaki középiskolába járt, továbbra is foglakozott a rajzolással, majd saját otthonát az általa készített festményekkel díszítette. Az olaj mellett megismerkedett az akrilfestékkel is , melynek sajátossága, hogy az olajjal szemben gyorsan szárad, ezért gyorsabban is kell vele dolgozni. A színeket ösztönösen, bátran használja, mint mondta, a színválasztás az aktuális hangulatától is függ. Alkotásai életszerűek, ugyanakkor nem harsányak. Arról is beszélt, hogy több kurzust elvégzett, hogy képezze magát, többek között Röszler Mária festőművésznél, ahol a festékek használatáról is sokat tanult.

A kiálltáson több Buddha-festmény is látható, ezt a témát először egy barátnőjének festette meg, majd annyira megtetszett neki, hogy továbbfejlesztette s készített ahhoz hasonló fantáziaképeket.

A május 10-ig nyitva tartó tárlaton még gyerekeknek szóló mesés képek, több csendélet, illetve tájképek is láthatók.