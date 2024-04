A civil szervezet 45 éves múltra tekinthet vissza. Megalakulása után két évvel, 1981-ben jött létre a Mozgássérült Egyesületek Országos Szövetsége, amely kilencven szervezetet számlál, köztük a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületét is. Ez utóbbit sok éven át Dudás Gyula vezette, ám miután ő az adományközpont ügyvezetője lett, helyére Huszár Zoltánt választotta meg a küldöttgyűlés.

Mindezt Virág Viktória és Sárréti Andrea adminisztrátor mondta el, ők napi négy órában intézik a közel ezer tagot számláló zalai egyesület teendőit, s ebben a pénzügyek terén Tarsó Tünde segédkezik. A zalai egyesületnek a megyeszékhelyen kívül Keszthelyen, Lentiben, Zalaszentgróton, Zalalövőn működik csoportja, ahol havonta tartanak programokat, beszélgetéseket, amelyek alkalmat adnak akár a közös kirándulások megszervezésére is.

Zalaegerszegen a Kvártélyházban található az utcafront felől megközelíthető irodájuk – az egykori népművészeti bolt helyén. Itt a különböző támogatások igényléséhez is segítséget, információt nyújtanak, valamint tagsági könyv is igényelhető, ennek birtokában pedig számos kulturális intézményben lehet kedvezményesen belépni. Mindezeken túl az egyesület segédeszközök – például kerekesszék, járókeret, vérnyomásmérő, fürdetőszék, bioptron-lámpa – bérbeadásával is segíti a tagokat, akik ezen túlmenően még a hévízi apartmanjukat is igénybe vehetik.

A lehetőségekről a Széchenyi téri irodában adnak tájékoztatást, ám ennek megkönnyítésére a telefonos elérhetőségük mellett immár felvehető a kapcsolat velük a Facebookon is, ahol a napi aktuális információkat megosztják, ezért érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni az oldalukat, hangsúlyozta Sárréti Andrea. Tegyük hozzá, ezzel nem csak gyorsabb, de olcsóbb is az egyesület számára a kommunikáció. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy az idősebb tagok elérésében, informálásában számítanak az online világban jártas családtagok, ismerősök közreműködésére is.

Végezetül szóltak arról is, hogy közhasznú szervezetként örömmel elfogadják cégek, önkormányzatok, civil szervezetek, magánszemélyek támogatását. Ennek feltételeiről is lehet tájékozódni az irodában, illetve az interneten keresztül.