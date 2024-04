"Első állomásunk Lovászi község vasfüggöny-bunkere volt, ahol a rozsdás múlt mementóját tárta elénk. Az itt tapasztaltak érzelmi ellentéte lett a macimúzeum. A több száz medve a gyermekkor kedvenc játékainak, mackóknak, brumiknak, dörmögöknek a gyűjteménye. Pákán ifjúkorunk népszerű fizikusának – Öveges professzornak – az otthonát kerestük fel, ahol a mindennapjait élte. Szécsisziget megbecsült Andrássy-Szapáry kastélya ma már szállóként működik, de régi fénye visszaköszön falairól. Rendbe hozott pincéje az ifjúság szórakozásának kedvenc helye lett. Lendva és környékének szépséges táját a Vinarium kilátótorony magasából csodálhattuk, mely építmény a maga impozánsságában is csodálni való. Hazatartva az alkonyi fények vörös-narancsa kísérte utunkat. Mint oly sokszor, most is elmondhatjuk, szép volt minden, amit láthattunk, de a legszebb a jó hangulat, a jókedv volt, amit egymás társaságában élvezhettünk!" - írta Bajzik Lajosné.

A macimúzeumban is jártak

Fotó: Bajzik Lajosné