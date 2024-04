Nemrégiben, március 22-én ünnepeltük a víz világnapját. Ennek kapcsán szó esett többek között arról is, hogy a magyarok milyen szerencsések, mert tiszta és kitűnő minőségű víz folyik a csapokból. Mégis sokak, köztük e sorok írója sem jeleskedik abban, hogy megfelelőképpen hidratálja a szervezetét. Egy átlagos testalkatú felnőtt testtömegének nagyjából 60 százaléka víz, ebből már akár 1-2 százalékos veszteség is fáradtságot vagy az állóképesség csökkenését okozhatja. Az egyensúly fenntartása érdekében pótolni kell a nap közben pusztán akár a légzéssel elveszített vízmennyiséget. A szakértők szerint a megfelelő vízháztartás fenntartásához egy felnőttnek napi minimum 2,5 liter vizet kell meginnia. Zalában is jó a csapvíz, ezért fogyasszunk belőle bőségesen az egészségünk megőrzése érdekében.