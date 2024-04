Az idei ünnepségen a Kardos Bozi Endre által vezetett zalaegerszegi Kis-Hétrét együttes, illetve az ugyancsak általa irányított Dobronaki Nótázók énekegyüttes közös előadásában a Dobronak, szívem mélyen hordalak című zenés irodalmi összeállítást tekinthették meg az érdeklődők, amely Cár Jenő 2003-ban megjelent Színes paraszt című kötetének verseire épült. A műsort megelőzően dr. Zágorec-Csuka Judit író-költő, irodalomtörténész mondott beszédet. Ebben először személyes attitűdjéről beszélt, arról, hogy a versek olvasása számára az elcsendesülés, az elmélyülés állapotát idézi elő, azaz egyfajta spirituális kapcsolat teremtődik közte és a versek szerzői között.

- A magyar költészet napján a klasszikus és kortárs magyar költőket, valamint az ő költeményeiket ünnepeljük, és ezzel együtt a magyar nyelv szépségét is éltetjük – mondta a szónok. – A magyar költészet napja egyike azon ünnepeinknek, amelyek még a Kádár-rendszer ideje alatt kezdődtek, és a rendszerváltást követően is megmaradtak. Feladatunk, hogy a jövő generációjának, a gyerekeknek is megmutassuk, mennyire értékesek és sokszínűek a hazai verseink.

A magyar költészet napja tiszteletére szervezett műsor során a résztvevők – így a szervező Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet munkatársai, valamint Magyar János lendvai polgármester – koszorút helyeztek el József Attila emléktáblájánál, de azokról a muravidéki és zalai irodalmárokról, írókról, költőkről is megemlékeztek, akik már nem lehetnek köztünk.