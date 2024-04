A térségi – Zalaegerszeg, illetve Keszthely és környéke számára kiírt– vetélkedőre öt gyermek (10-14 éves korúak) és hét ifjúsági (15-19 évesek) csapat jelentkezett, tudtuk meg Preisz Pétertől. A karitatív szervezet megyei elsősegélynyújtó koordinátora azt is elárulta, hogy a Munkácsy-iskolában megrendezett vetélkedőn hat feladat várt az ötfős csapatokra. Az elméleti részben a Vöröskereszttel, illetve az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteket firtatták. Ezt követte négy baleseti helyszín, ahol a fiatalok bizonyíthatták rátermettségüket. A megyei döntőbe a keszthelyi Vajda János Gimnázium Dr. Bubók (gyermek), illetve PENTIL (ifjúsági) csapata jutott be. Sikerük nem lehet véletlen, a szerdai megméretésen vendégként részt vett a 2023-ban országos második helyet elért (csak négy ponttal maradtak le a győzelemről) INKU-Bátorok nevű csapat is, és ők szintén vajdások. A versenyszabályzat szerint idén a teljesítményüket ugyan értékelték, de helyezést nem kaphattak. Mint csapatkapitányuk, Varga Dorottya elárulta, mindannyian a biológia iránt érdeklődnek, ez és a többhetes intenzív felkészülés volt tavalyi sikerük záloga.