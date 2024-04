Pozsgay Gyula grafikus nevéhez olyan második világháborúban játszódó képregények fűződnek, mint a nagyapja légiharcát megörökítő Az öreg Tigris, valamint a Molnár főhadnagy életéről szóló Az ifjú Oroszlán. A kötetek itthon is népszerűek, de a holland és francia képregénypiacon is nagy sikert arattak. A másik előadó, a pusztán névrokon dr. Pozsgay Péter tartalékos főhadnagy a civil életben ügyvédként dolgozik. Nevéhez fűződik a soproni vitéz nemes Molnár László emléknap és a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) doni emléktúrájának megszervezése is. Közös előadásuk a posztumusz Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett, bátor és önfeláldozó vitéz nemes Molnár László főhadnagyról szól majd, aki halála pillanatában a legeredményesebb magyar vadászpilóta volt.



Dr. Pozsgay Péter tartalékos főhadnagy

Fotó: ZH