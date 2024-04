A megállapodás értelmében a közös képzési programokba bevont technikumi szakképesítés az oktatási szakasszisztens lesz, a képzési tartalmakat beszámító egyetemi alapképzések pedig a tanító, az óvodapedagógus és a pedagógia szak.

- A szakképzéssel való együttműködés a Pannon Egyetem – mint hálózatos intézmény – számára meghatározó jelentőségű – mondta köszöntő beszédében Dr. Gelencsér András, az intézmény rektora. - Szerencsére a jelentkezők számában nem történt csökkenés a szakképzési struktúra átalakítása miatt. A szakképzésből érkezők abszolút felveszik a versenyt a gimnáziumból jövőkkel és eredményesen végzik el az egyetemet. Azzal, hogy néhány éve lehetőség van szorosabbra fűzni a kapcsolatot a szakképző intézetekkel, megkönnyíti az átmenetet a hallgatóknak a középiskolából a felsőoktatásba, ráadásul az egyetemmel való kapcsolat rangot jelent a diákok és a szülők számára is.

Ugyanezt erősítette meg Anda Zoltán, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum főigazgatója is. Elmondta: az oktatás ágazat a szakképzésben elég új, néhány éve jött létre. Nagyon fontosnak tartja a humán területen belül a pedagógus képzést, a tanárok szerepét. Akár az együttműködésnek köszönhetően minél több fiatalt vonhatnak be ebbe az ágazatba, amely azt is eredményezi, hogy az intézményük jelenlegi korfája - a pedagógusokat tekintve 51,7 év – jelentősen fiatalodhat. Az együttműködés gerincét egy közösen megalkotott képzési program alkotja, de szó esik a pályaorientációban és szakmai oktatás szervezésében való együttműködésről, sőt tananyagfejlesztésről is.

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja szerint az oktatási rendszer nem kezelhető szigetszerűen. Amikor egy diák bekerül a közoktatás rendszerébe, általános- és középiskola után felsőfokú tanulmányokba kezd, ám ez az „ellátási lánc” akkor lesz igazán hatékony, ha az egyes elemei együttműködnek és támogatják egymás tevékenységét. Egy ideális oktatási rendszer úgy néz ki, hogy teljes mértékben varratmentes, az egyes szintek átfedik egymást. Ez mindenkinek az érdeke. A Pannon Egyetem régi stratégiája, hogy az összes létező szakképzési centrummal szeretne együttműködéseket kialakítani a lehető legtöbb képzés tekintetében. Ideális állapotban az átfedettség 100 százalékos.

- Több mint 30 éve dolgozik a szakképzésben - mondta Bene Csaba, a szakképzési centrum kancellárja. - Emlékszik még azokra az időkre, amikor az egyetemek visszajelzése alapján az oda kerülő gyerekek sokkal könnyebben boldogultak a tanulmányaikkal, mint a gimnáziumokból érkezők. Nagyon remélem, hogy ez az együttműködés visszahozza ezt.