Jól halad a türjei Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom környezetének megújítása, ahol újraépült a hajdani magtárépület, lesz kézműves csokoládé- és sörmanufaktúra, illetve interaktív elemeket felvonultató látogatóközpont is. A beruházást Fazakas Z. Márton csornai apát mutatta be Nagy Bálint államtitkárnak, a térség országgyűlési képviselőjének (képünkön). Az értékőrző fejlesztést – mint ahogyan korábban a templom rekonstrukcióját is – a kormány támogatja.

Fotó: Halasz Gabor