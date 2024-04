Az újrakezdés bajnoka, mert mindenben jeleskedett, amibe csak belekezdett, jellemezte Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár volt igazgatója a szombathelyi alkotót, akinek zalaegerszegi kötődése is van. Az 1960-as években súlyemelőként versenyzett a szombathelyi Haladásban, majd a ZTE SK-ban Tancsics Lászlóval együtt. Ezt követően erőemelt, majd szkanderezett. Profi sportpályafutását 50 éves korában fekvenyomással folytatta, illetve fejezte be, amelyben Európa-bajnoki és kétszeres világbajnoki címet szerzett, és világcsúcsot döntött. Ötödik megújulása 2016 körül következett be, ekkor kezdett el foglalkozni a faégetéssel, pirográfiával.

Szekeresné Farkas Matild könyvtáros, Kelemen Ferencné, Kelemen Ferenc László, mögöttük Edelényi Miklós, jobbra Tancsics Laszló és Kiss Gábor a kiállítás megnyitóján

Fotó: Antal Lívia

Alkotásaiból kitűnik történelmi érdeklődése. Kompozíciói jól átgondoltak és művészileg hitelesek. Sajátos látásmódját tükrözi például Zrínyi Miklós kirohanása, ahogy én látom című munkája, amelyben a művész a jelenet háta mögött helyezte el magát, emelte ki többek között a művekre rátérve Kiss Gábor.

Realista absztrakt művésznek vallja magát Kelemen Ferenc László, aki a világ történéseit közérthető szimbólumokban megjelenítve, üzenni is akar. Elmondta, Edelényi Miklós edzőjével jött anno Egerszegre versenyezni. A város azért is kedves számára, mert felesége az itteni kórházban kapott defibrillátoros pacemakert. Neki a legnagyobb siker az, hogy még Szombathelyen, a mentő kiérkezéséig életben tudta tartani feleségét.