– Dr. Varga Károly orgonaművész felkérésére érkeztem zalai koncertutamra. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy játszhattam a zalaegerszegi Mária Magdolna Plébániatemplom néhány éve megépült új orgonáján, talán a negyedik hangversenyt adva szombat este. Meglepetésként a zalai Mária-énekre is rögtönöztem, hiszen ez a helybeli hívek kedvenc éneke, mondta el érdeklődésünkre dr. Kosóczki Tamás a vasárnapi nagykapornaki koncert után. – Itt Nagykapornakon pedig az az öröm ért, hogy azon az orgonán játszhattam, melynek felújítása kezdeti lépésein jelen voltam. Tódor Szabolcs atyát és segítőit láttam el tanácsokkal, hogy a száztíz éves orgona megfelelően szólaljon majd meg. A templom műemléki védettség alatt áll, így az orgona felújításának tervezése során a műemléki felügyelet elvárásait is figyelembe kellett venni. Másrészről a hangszer eredetét is dokumentálni kellett. Ezt a kutatási munkát Hajdók Judit orgonaművész, orgonatörténész végezte el, ahogy a zalaegerszegi templom új orgonája esetében is.

Dr. Varga Károly és dr. Kosóczki Tamás az orgonakoncert után a nagykapornaki templomban

Fotó: Antal Lívia

Dr. Kosóczki Tamás a bajai Belvárosi Római Katolikus Templom orgonaművésze. Szervezi az idén már a 27. életévébe lépett Belvárosi Orgonaesték sorozatot. A nemzetközi és hazai orgonaművészek nem csak itt, de a Barátok templomában is adnak koncertet júniustól decemberig, tudtuk meg.

Nem volt kérdés, hogy dr. Kosóczki Tamás orgonaművész Nagykapornakon koncertet ad, hiszen ő volt szakmai irányítója az orgona megújításának, tette hozzá az elhangzottakhoz dr. Varga Károly. A Houstonban élő orvos és orgonaművész támogatta legnagyobb értékű adománnyal az orgona felújítását, és ebben a szándékában az is inspirálta, hogy nagykapornakra járt általános iskolába.