Országos szépségverseny ötödik alkalommal 49 perce

Tündérszépek: milyen lesz a 2024-es év sminktrendje?

Idén immáron ötödik alkalommal hirdette meg a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amire április 21-én éjfélig várja szerkesztőségünk is a jelentkezéseket. A szépségverseny a regionális előválogatóval indul, ahova maximum ötvenen juthatnak be a szakmai zsűri döntése nyomán. Zala vármegye szépségei Fejér, valamint Veszprém hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A Zala vármegyében élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek saját portfólióval is jelentkezhetnek, de profi szakembert is biztosít szerkesztőségünk, ha erre van szükség. A stúdió készen áll a lányok fogadására, ahol már a héten elkezdődött a fotózás.

Mozsár Eszter Mozsár Eszter

Pezzetta Umberto és Kovács Izabella a Tündérszépek stúdiófotózáson készült képeket ellenőrzi Fotó: Bozó Péter

Ki ne szeretné szépnek, kívánatosnak érezni magát? Pezzetta Umberto fotós kollégánk, aki egyben a Tündérszépek fotósa, már elmondta olvasóinknak, hogy számára az a lány szép, akiknek teste és lelke harmóniában van egymással. Aki lehet, hogy nem „szépségideál”, ám mégis van valamilyen belső tűz, különlegesség a tekintetében, mosolyában, amire felfigyel az ember. Kovács Izabella a Zalai Hírlap Tündérszépek versenyének fotózásán. Láthatóan ő is a természetes szépség híve

Fotó: Bozó Péter Tündérszépek - várjuk a jelentkezőket! Umberto azt tanácsolta, hogy a stúdiófotózásra már kész sminkkel és frizurával érkezzenek a lányok, asszonyok – mert ugye nem felejtették el, a Tündérszépe versenyre 18 és 35 év közötti zalai hölgyeket keresünk. Jelentkezz most! És ha már itt tartunk, vajon mi lesz a 2024-es év top sminkje? A divatguruk és neves sminkmesterek szerint ez az esztendő a letisztultságról és az egyszerűségről, a minimalizmusról szól, legalábbis ami a kifutók, modellek sminktrendjeit illeti. A finom ráncok, az enyhe kontúrozás és a visszafogottan meghatározott ajkak jelentik az alapot. A 70-es években és az elmúlt időszakban nagy divat volt az erősen kontúrozott arc, a drámai szemsmink. Ám ezeket a természetes vonások váltják fel, mondják a szakértők. Köztük ezt vallja Ash K Holm sminkes, aki Ariana Grandét, Shay Mitchellt, a Kardashian-klán tagjait és Jennifer Lopezt is ügyfelei között tudhatja. Úgy véli, hogy a 2024-es általános trend a tiszta esztétikumról szól, mégpedig ragyogó és egészséges bőrrel. Ugyanezt tartja Diane Buzzetta, aki Hailey Bieber, Camila Morrone, Kendall Jenner és Sofia Richie sminkese. A külföldi szakemberek azt tanácsolják, hogy csak ott fedjük vastagabban korrektorral, alapozóval a bőrünket, ahol az szükséges. Persze mindenek előtt nem árt egy kozmetikus tanácsa és bőrápoló szolgáltatása, főleg fotózás előtt. Trendek Ami talán marad, az az ombre ajakfestés, ami már tavaly is a kilencvenes évek ikonikus ajakkontúrjának modern alternatívája volt. A professzionális sminkesek szerint a trend a közeljövőben még felkapottabb lesz. Javasolják továbbá, hogy bátran játsszunk a színekkel, a vidám színek párosítása óriási figyelmet kap idén. A fekete helyett tehát nyugodtan kísérletezhetünk az élénkebb árnyalatokkal, legalábbis, aki merészebbnek tartja magát. De ugyanilyen izgalmas látványt nyújthat a pasztellek harmonikus összhatása. Minden összevetve tehát törekedjünk a természetes, letisztult, harmonikus szépségre. Bátran jelentkezzenek tehát a zalai hölgyek a Tündérszépek 2024 megmérettetésre, hogy ők is megmutathassák a bennük rejlő szépséget. Ha nem rendelkeznek saját portfólióval, akkor a Zalai Hírlap profi fotósa a szerkesztőség jól felszerelt stúdióban elkészíti azt.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!