2002-ben Magyar Hajnalka riportjában újra rákérdezett a Lenin-szobor sorsára, mivel a közel hét év alatt nem történt ez ügyben változás. „A mű egy nemrégiben felavatott, közadakozásból megszülető egerszegi szobor kapcsán került szóba. Felmerült ugyanis, talán a gigantikus emlékmű bronz alapanyagát újra lehetne hasznosítani az új szobor javára. Az alkotó azonban elzárkózott az ötlettől, nem csak a terv ideológiai pikantériája miatt, inkább azért, mert egy neves kolléga művét, ábrázoljon is bárkit, mégsem illő beolvasztásra ítélni. (…) Az „ideiglenes állomásozás” úgy látszik Vlagyimir Iljics tekintetében is tartósra sikeredett, hiszen 12 év múltán, ma is a Városgazdálkodási Kft. területén találjuk.” (Zalai Hírlap, 2002. május 18. részlet a cikkből)