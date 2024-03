Baba-mama börze

Baba-mama börzét rendeznek március 9-én, szombaton 9 órától a zalaegerszegi Apáczai Művelődési Központban, ahol baba- és gyerekruhák, gyerekbútorok, gyerekjátékok, babakocsik, baba- és gyerekkiegészítők cseréje és vására várja az érdeklődőket.

Tárlatvezetés a Mindszentyneumban

A Mindszentyneumban március 9-én, szombaton 10 órától és március 10-én, vasárnap 17 órától, két alkalommal rendeznek tárlatvezetést a Rejtélyek, sorsok, múmiák kiállításban. Az érdeklődők a világhírű váci múmiákat tekinthetik meg és megismerhetik történetüket, tudományos jelentőségüket. A Mindszentyneumban március 9-én, szombaton 16-tól 17 óráig Rejtélyek, sorsok, múmiák a patológus szemével című szubjektív tárlatvezetésre is várják az érdeklődőket. Ezen az alkalmon a múmiák egy új megvilágításban tűnnek fel. Dr. Vinkler Márta Erzsébet tolmácsolásában megismerhetik, miért érdekesek ezek a múmiák az orvostudomány számára, s milyen fontos előrelépések történtek egyes betegségek kutatásában a váci múmiák megtalálása által.

Nők a „piacon”

Március 9-én, szombaton 7 és 13 óra között rendezi meg a Göcseji Tudásközpont a Nők a „piacon” című rendezvényét ez e havi Helyi termék, vásári forgatag rendezvényéhez kapcsolódóan. Programjaikat kétféle tematika köré szervezték: a nőnap, valamint a közelgő nemzeti ünnep, március 15., az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc ünnepe. A rendezvény programja: 7 órától helyi termék vásári forgatag. 8 órától – Készíts virágot vagy kokárdát! – ajándék kézműves foglalkozások a Göcseji Kézműves Egyesület tagjaival. Pacsai Gézáné: fonalkokárda, Biró Lászlóné: bőrvirág alkotások, Pintér Ferencné: papírcsík (quilling) kokárda és virág. A Nők a piacon rendezvény 9 órakor kezdődő ünnepélyes megnyitóján köszöntőt mond Vigh László országgyűlési képviselő, Tolvaj Márta önkormányzati főtanácsadó és Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő. Közreműködik a Zalai Táncegyüttes és Radics Ádám (vers). A folytatásban a honvéd hagyományok ismertetése és a felszerelés bemutatása a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület tagjaival. 10 órakor Tüdős Klára magyaros ruhái: Kiss Nóra néprajzos-muzeológus előadása. Csokoládékóstoló a Gehér Csokoládé Manufaktúra termékeiből. Belépő: egy csokoládé kvíz sikeres kitöltése. 10:30 Mihály Péter: verses összeállítás. 11:30 Öltöztessük nemzeti díszbe a Göcseji Tudásközpontot! Iskoláknak meghirdetett ablakdíszítő-verseny eredményhirdetése. Egyedi napi ajánlattal várja vendégeit a Portéka és a Parázs Bisztró. A rendezvény házigazdája Mihály Péter színművész. Mindenkit szeretettel várnak!

Nőnapi programok

A keszthelyi Fókuszban a nők című programsorozat a testmozgás, a terápia, az egészség, a pszichológia és a művészet segítségével kínál hétvégi elfoglaltságot az érdeklődőknek. A Balaton Színházban csütörtök és szombat között tíz program szolgálja a feltöltődést, köztük lesz kiállításmegnyitó, arcjóga- és aromaterápiás bemutató is. A Festetics-kastélyban szombaton – a nőnap tiszteletére – megnyitja kapuit az északi szárny, 10 órától Nők a vadonban címmel hallhatnak előadást az érdeklődők a Vadászati kiállításban, 11.30-kor pedig szakmai tárlatvezetés indul a főúri enteriőrtárlatban. Hévízen első alkalommal rendezik meg a Nők hete című programsorozatot, amely pénteken 17 órakor indul a város nőnapi programjával a sportcsarnokban. Szombaton 16 órától az ima világnapjához kapcsolódó kerekasztal-beszélgetés várja az érdeklődőket a városháza dísztermében, majd 17 órakor az aromaterápiáról hallhatnak előadást a résztvevők. Gyenesdiáson pénteken 18 órától köszöntik a nőket a községháza nagytermében. A műsoros esten a jó hangulatról Babai Norbert gondoskodik. Balatongyörökön pénteken 17.30-tól nőnapi teadélutánra várják az érdeklődőket a Bertha Bulcsu Művelődési Házba, ahol a Györöki Kórus műsora után Perna Andor baristra kalauzolja el a látogatókat a teák és forró italok világába.

Zenebölcsi

Ismét várja a Varázshangok zenebölcsi az érdeklődőket pénteken 10 órától a keszthelyi Festetics-kastélyban. A Kőhalmi Balázs által vezetett zenés fejlesztő foglalkozás után játszóház és baba-mama klub kezdődik.

Szerelmes kalandtúra

Tizedik alkalommal indul útjára a kalandos párkapcsolati programsorozat Keszthelyen, amelynek keretében játékos, kreatív feladatok és közös programok várják a résztvevőket. A Szerelmes kalandtúra megnyitója pénteken 17 órakor kezdődik az Erzsébet ligetben.

Pletykák Niel Simon

Pletykák című krimi-bohózatát adja elő pénteken 18 órától az Imre Sándor Szeretetszínház a vonyarcvashegyi művelődési házban. Az előadás előzetes regisztrációval tekinthető meg.

Megidézett történelem

A Megidézett történelem című verses-zenés program során megelevenedik a Pilvax kávéház hangulata vasárnap 15 órától a Balatoni Múzeumban. A Keszthelyi Nemzeti Kör ezzel a programmal tiszteleg azok előtt, akik „bátran harcoltak a szabadságért és az igazságért”.

Borbírálat

A rédicsi kertbarátkör szombaton 15 órától tartja Rédicsen a művelődési házban a hagyományos borbírálatot.

Tavaszi ünnepség

Szombaton Szilvágyon tavaszi ünnepséget rendeznek. A programban 14.30-kor kiállítás nyílik a papírfonó- és baba-mama horgoló szakkör résztvevőinek munkáiból a Közösségi Házban. Ez alkalommal ünneplik a Szilvágyért Egyesület 25 éves jubileumát, fellép a Szilvágyi Népdalkör ifj. Horváth Károly és Magyar Viktor kíséretével, majd nőnapi műsor lesz 16 órától Hertelendy Attila és Bellus Attila, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház két színművésze verses-zenés előadásával, köszöntőt Vigh László országgyűlési képviselő mond.

Karikázó nap

Vasárnap Nován rendezik meg a hagyományos Karikázó napot, mely 9.15-kor a római katolikus templomban népviseletes szentmisével kezdődik, majd 10.15-től a meghívott táncegyüttesek mutatkoznak be. 11 órától mozgásos népi játékokat tanítanak a gyerekeknek Henczi Dávid vezetésével, illetve a tavaszra hangolódva tanít énekeket Navratil Andrea népdalénekes.

A Zalai Földrajzi Társaság első összejövetele

Március 8-án, pénteken tartja első összejövetelét a Zalai Földrajzi Társaság Zalaegerszegen, a Zrínyi-gimnáziumban 17.30-kor. A tervezett program három részből áll, először dr. Gyuricza László egyetemi docens, a társaság elnöke tart rövid képes beszámolót a ZFT tavalyi tevékenységéről, főként a boszniai-horvát tanulmányútról, majd bemutatja az idei útitervet, a Garda-tó menti gerinctúrát. Végezetül egyórás útiélmény-beszámolón ismerhetik meg általa az érdeklődők Vietnamot.

Hóvirág fesztivál

Letenyén e hét végén folytatódnak a Hóvirág Tavaszi Fesztivál rendezvényei. A Fáklya Művelődési Ház épületében péntektől tekinthető meg az a múltidéző fotókiállítás, amit Tóth Oszkár képeiből állítottak össze. Szombaton 10 órától ugyanott a Letenyei Festők Köre tartja nyílt alkotónapját, 14 órától pedig a városi könyvtárban családi délután várja az érdeklődőket.

Alkotóműhely és előadás

Petrikeresztúron, a faluházban pénteken 17 órától a Petőfi Program keretében közös alkotóműhely és előadás várja az érdeklődőket. Utóbbi során a Szépművészeti Múzeum gyűjteményének egyes műalkotásaival ismerkedhetnek a résztvevők.

Nőnapi ajándékműsorok

Bázakerettyén, a Déryné Művelődési Házban pénteken 18 órakor rendezik meg a már hagyományos, műsorral egybekötött nőnapi ünnepséget. Kistolmácson, a művelődési házban szombaton 17 órakor Birkás Zoltán polgármester köszöntőjével kezdődik a műsorral és vacsorával egybekötött nőnapi rendezvény.

Könyvbemutató

Zalalövőn, a Rózsakert Presszóban pénteken 19.30-kor Vesztergám Miklós tárogatóművész mutatja be Harmadik lépcsőfok az önzetlen szeretethez című könyvét.

Egyházi ifjúsági találkozó

Tótszentmártonban szombaton 14 órától horvát nemzetiségű egyházi ifjúsági találkozót tartanak, ami a Szent Márton-templomban a Marton István tótszerdahelyi és Josip Drvoderic goricsáni plébános által vezetett ünnepi szentmisével kezdődik. Ezt a Mura mentén élő horvát nemzetiségű fiatalok előadása követi, amelyben a murakeresztúri Zrínyi Miklós Általános Iskola és a tótszerdahelyi Zrínyi Katerina Általános Iskola tanulói, illetve a tótszerdahelyi, nagykanizsai és murakeresztúri tamburások működnek közre.

Kalácsfesztivál

Tófejen, a közösségi házban szombaton rendezik meg a VII. Kalácsfesztivált. A program 16.30-kor kezdődik az Örökmozgó Gyerekek műsorával, ezt követően a versenyre benevezett kalácsokat is megkóstolhatják a jelenlévők. 17.15-től a Fanatic Jump helyi csoportja tart bemutatót, majd nőnapi köszöntőre kerül sor. 17.50-kor várható a kalácssütőverseny eredményhirdetése, zárásként pedig a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei, Bot Gábor és Debrei Zsuzsanna szórakoztatják a jelenlévőket.

Süteménysütő verseny

Kilimánban idén is megrendezik a már hagyományos házi süteménysütő versenyt, amire szombaton 16 és 17 óra között a polgármesteri hivatalban két kategóriában – krémes és házias sütemények – várják a benevezni kívánt finomságokat. Ezt követi a zsűrizés, majd az ünnepélyes eredményhirdetés.

Pódiumműsor

Paton, a kultúrotthonban szombaton 16 órakor a Déryné Program keretében Szarvas József Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész mutatja be Pustol a hó című műsorát.

Borbírálat

Pusztaszentlászlón, a művelődési házban vasárnap 14 órai kezdettel tartja hagyományos borbírálatát a helyi Újhegyi Borbarátok Egyesülete.

Országos Éremgyűjtő Találkozó

Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Művelődési Központban vasárnap délelőtt a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének helyi csoportja tartja az érem- és bélyegbörzével egybekötött országos éremgyűjtők találkozóját. A program keretében 9 órakor A pénzhelyettesítők régen és ma címmel nyílik kiállítás. Köszöntőt Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő mond.

Színházi előadás

Lendván, a Városi Színház- és Hangversenyteremben pénteken 19 órakor a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház Gyárfás Miklós: Tanulmány a nőkről című kétrészes zenés vígjátékát mutatja be.

Színjátszók bemutatója

Gyertyánosban, a muravidéki település faluotthonában vasárnap 15 órakor a Jákfai Komédiások Egyesülete mutatja be Az alkohol öl című zenés-táncos komédiát.

Koncertek, zenés partik Zalaegerszegen, a Keresztury VMK-ban pénteken este a húszéves jubileumát ünneplő Road ad dupla koncertet. A program 19.20-kor dedikálással és fotózással kezdődik. 20.30-tól akusztikus blokkal, 21.45-től pedig a megszokott formában lép színpadra a zenekar. Az Angels Club és a Mimosa Lounge is nőnapi szinglipartit tart szombaton, míg a Mama Africában ugyanazon a napon Andy Sole lesz a lemezlovas. Nagykanizsán, a Rush Clubban pénteken Czaga zenél. A Kanizsa Arénában szombaton a Groovehouse, Náksi, a Peat Jr & Fernando feat. Sheela projekt, valamint Erős vs. Spigiboy lép fel. A rezidens D.J. Goor lesz. Keszthelyen, a No.1 Szalonban szombaton Dorian és Daniel Soulman keveri a zenét, de lesz chippendale show is.

Letenyén, a Pegazusban szombaton ugyancsak chippendale show várja a vendégeket. A hangulatfelelős Mismás Attila lesz. Zalakaroson, a MenDan Hotelben szombaton este Erox Martini énekel. Zalaudvarnokon, a Vadvirág Étteremben szombaton az UFO lesz a sztárvendég.