A versenyre a helyi adottságok miatt csupán 18 csapat nevezését tudta fogadni a szervező egyesület, s a helyek hamar el is keltek. Kelemen Csaba elnök elmondta: az már a harmadik 72 órás versenyük, amelynek eredményébe csak a négy kilogrammot meghaladó tömegű pontyok és amurok számítanak bele. A résztvevők az előkészületek után csütörtök 12 órakor dobhatták be horgaikat a vízbe.



- Ez egy viszonylag nagy vízfelületű tó, nehéz kiszámolni a halak mozgását – foglalta össze Kiss Tamás, aki a bocföldei Horváth Jánossal közösen alkotott csapatot. – Az időjárás csütörtök délután amúgy sem kedvezett a horgászatnak, eddig mindössze három értékelhető hal akadt horogra, ebből kettőt szerencsére nekem sikerült kifognom.



A versenyen elsőként kifogott ponty 6,05 kilogrammot nyomott, majd egy 7,74 kilogramm tömegű halat emelt ki a vízből a vöcköndi pecás. Ezzel egészen csütörtök estig vezetett a Kiss-Horváth páros, éjszaka azonban mások is sikerrel jártak, többek közt a tó ikonikus hala, a horgászok által Bélának elnevezett, több mint 20 kilós ponty horogra akadt. A verseny vasárnap déli 12 óráig tart.