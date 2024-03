Szombaton már kora délelőtt elkezdődött az esemény a településen, a gyümölcsfák oltásáról Oszkocsil Zoltán agrármérnök tartott vetítéssel egybekötött előadást, majd gyakorlati bemutatót. A vad alanyok rendelkezésre álltak, gyakorolhatták a résztvevők az oltási módokat. Közben a vásározók is kipakolták a standokra portékáikat.

A helyi Horváth Erzsébet (b) termékei közül is válogathattak a termelői vásáron Barlahidán

Fotó: Korosa Titanilla

A szervezők részéről Turzó Georgina elmondta, hogy tavaly karácsonykor tartottak először termelői és kézműves vásárt, melynek jó volt a fogadtatása és igény merült fel az árusok részéről, hogy megismételjék azt, ezért szervezték meg immár második alkalommal.

-A karácsonyi esemény jól sikerült, ahhoz képest, hogy a falu alacsony lélekszámú, sokan érdeklődtek, az árusok elégedetten távoztak. Bízunk benne, hogy ezzel hagyományt teremtünk - tette hozzá.

A termelők közt voltak helyiek és környékbeliek is, a faluból Horváth Erzsébet dzsemeket, lekvárokat, kencéket kínált, Gudrun Greif pedig kerámiatermékeket.

Fotó: Korosa Titanilla

A programnak süteményverseny is része volt, első alkalommal hirdették meg s máris népszerű lett, összesen 15-en neveztek be és sütöttek különféle finomságokat, volt aki többfélét is készített. Három kategóriába sorolták a süteményeket, pogácsákat és egy szavazólapon bárki értékelhette ezeket a nézőközönségből.

A nap további részében húsvéti kézműves-foglalkozás, valamint kincsvadászat is várta a gyerekeket. Utóbbi során a településen négy helyen elhelyezett dobozt kellett megtalálni és teljesíteni az azokban talált feladatokat.