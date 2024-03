A Runaways című dalával ismertté vált Morris Madrone-nek ezek lesznek az első magyarországi fellépései, az énekes ráadásul mindkét helyszínen limitált számú közönség előtt szerepel, ami még különlegesebbé teszi ezeket a koncerteket. Az Örvényesvölgyi Piknik fesztiváligazgatója, Badacsonyi Tamás tájékoztatója szerint a zalaegerszegi programra mindössze negyven fő juthat be, erre az estre már el is kezdődött a jegyek értékesítése. Morris Madrone koncertjei amúgy a júniusban esedékes fesztivált népszerűsítő promóciós körút keretében valósulnak meg.

Morris Madrone a június 29-én kezdődő Örvényesvölgyi Piknik nyitónapjának lesz egyik fő fellépője. Az amerikai énekes 19 éves korában kezdett el behatóbban foglalkozni a zenével. Tanulmányait az egyik leghíresebb szakirányú intézetben, a chicagói Columbia College-ben végezte. Első albumát még független előadóként jelentette meg 2020-ban. Ennek az albumnak volt az egyik legerősebb dala az a Runaways, amely világszerte a rádiós slágerlisták élére repítette az előadót. A Runaways hazánkban is nagyszerűen szerepelt, heteken át vezette a Petőfi TOP 40 slágerlistát, aminek köszönhetően itthon is komoly rajongótábora alakult ki az énekesnek. Morris Madrone 2024-re új albumot ígért rajongóinak, az Örvényesvölgyi Pikniken már ennek a nagylemeznek a dalait is bemutatja közönségének.