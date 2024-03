Erről is megemlékeztek vasárnap a Mindszenty Társaság zalaegerszegi rendezvényén.

Magyarország utolsó hercegprímása életútjának feltárását elősegítendő és emlékének ápolására a hazai, a nemzetközi közvéleményben jött létre a Mindszenty Társaság 2004. március 5-én azzal a céllal, hogy ezzel is szorgalmazzák boldoggá, szentté avatását. A Mindszenty Társaság évente három alkalommal ülésezik a bíboros életútjában jelentőséggel bíró települések, helyszínek valamelyikén, és ekkor avatnak Mindszenty-szobrot, illetve adnak át Mindszenty Emlékérmet és oklevelet. Ez utóbbi történt most a Mindszentyneumban.

Elsőként a Mindszenty Emlékérmet Varga János, a bécsi Collegium Pazmanianum rektora vette át. A hercegprímás élete utolsó négy évét ebben az intézményben töltötte, erre emlékeztetve szobrot helyeztek el itt, rendezvényeket tartottak, zarándokokat fogadnak.

Mindszenty Emlékérmet kapott Fülöp István András is. Ő a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön gazdasági vezetője volt – később parancsnoka –, és 2011-ben kezdeményezte, hogy emlékszobát rendezzenek be, hiszen Mindszenty 1944. december 22-én került a sopronkőhidai fegyházba, és a háború utolsó karácsonyát is ott töltötte. Az emlékszobában számos személyes tárgyát, általa írt könyvét állították ki, ezt követően évente előadásokat rendeztek történészek részvételével.

Ezt az elismerést kapta meg a csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola, amely 2015 óta viseli a hercegprímás nevét. Kétszeresen is jeles nap ez számukra, fogalmazott Fehér Beatrix, az intézmény igazgatója, ugyanis 80 évvel ezelőtt, 1944. március 24-én lett szülőfaluja díszpolgára Mindszenty József.

A díjakat Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Mindszenty Társaság ügyvezető elnöke adta át. Érdeklődésünkre úgy fogalmazott, ezzel kívánják elismerni azok munkáját, akik sokat tettek Mindszenty bíboros élete, küzdelme megismertetése érdekében.