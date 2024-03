A Kislépték Egyesület meghívására vitték el Hetést az országos jelentőségű REL Expóra, Jakabszállásra, melyen mintegy 80 kiállító vett részt – tudtuk meg Bedő Andreáról, Bödeháza polgármesterétől.

Bedő Andrea ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a REL, azaz a rövid ellátási lánc előnye, hogy összekapcsolja a fogyasztókat a helyi termelőkkel, ezáltal támogatva a környezetbarát és fenntartható választást, miközben erősíti a közösségi kapcsolatokat és serkenti a helyi gazdaság fejlődését.

– Az egyesület a rövid ellátási láncban elsősorban szervezőként segíti a helyi termelők, kézművestermékek piacra jutását, de a hetési értékekkel olyan színvonalat képvisel, mely országos szinten is érdeklődésre tartott számot – magyarázta Bedő Andrea. – A hetési viselet kiemelkedő nemzeti érték lett. A kiállításon lehetett a hetési viseletbe öltözött babával fotózkodni, illetve Hácskó Imréné népi iparművész szőtteseit is megmutattuk a közönségnek, illetve több árus terméke is megjelent a bemutató asztalunkon. Újdonságként a Mesés Hetés saját terméket is felvonultatott, melynek megvásárlásával a székhelyük, egy 1907-ben épült kódisállásos ház felújítását támogatják az érdeklődők.

Összegezve, sok új kapcsolattal és ötlettel tértek vissza, melyből néhányat a Hetési Húsvéti Vásáron is láthatnak a Bödeházára látogatók, illetve a hetési zöldút turisztikai népszerűsége is nőtt – zárta szavait a polgármester.